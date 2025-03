Facebook revient à ses origines : des publications d’amis et de famille à nouveau mises en avant

Dans une démarche qui redéfinit l’expérience utilisateur sur la plateforme, Meta a annoncé le lancement d’un nouvel onglet baptisé « Amis » (Friends Tab), dont l’objectif est de remettre en lumière la vocation première de Facebook : maintenir un lien étroit entre les utilisateurs et leurs proches – amis et membres de la famille.

Retour aux sources

Ce changement intervient après des discussions menées l’an dernier entre Mark Zuckerberg, PDG de Meta, et son principal collaborateur Tom Alison, à propos de l’avenir des réseaux sociaux. Dans une interview, Alison a indiqué que Zuckerberg – qui a fondé Facebook depuis sa chambre universitaire avant de le transformer en un géant technologique valorisé à 1 500 milliards de dollars – souhaitait retrouver « l’esprit Facebook d’origine » (les « OG Facebook vibes »).

Après des années d’ajouts de nouvelles fonctionnalités, les dirigeants ont estimé que les usages fondamentaux de Facebook s’étaient dilués dans un flot de contenus et de fonctions secondaires.

Un changement symbolique mais significatif

Meta a ainsi annoncé jeudi une mise à jour modeste mais lourde de sens : l’onglet « Amis» remplacera celui qui affichait auparavant les demandes d’amis et les suggestions de contacts. Il deviendra un fil de publications limité aux amis et à la famille – photos, vidéos, textes, anniversaires et nouvelles demandes d’amis.

L’onglet est, pour l’instant, réservé aux utilisateurs des États-Unis et du Canada.

Tom Alison, aujourd’hui responsable de l’application Facebook, a expliqué :

« Avoir un espace dédié à ce que vivent vos amis, c’était la magie initiale des réseaux sociaux. » On tient à ce que cela reste au cœur de l’expérience Facebook. « C’est quelque chose qui ne devrait pas se perdre dans le tumulte du numérique.»

Un virage dans l’univers social

Cette décision marque une rupture nette avec l’évolution récente des réseaux sociaux, où des plateformes comme TikTok ont habitué les utilisateurs à visionner du contenu généré par des inconnus – influenceurs ou créateurs. Meta elle-même a suivi cette voie, s’appuyant de plus en plus sur l’intelligence artificielle pour proposer du contenu sur Facebook et Instagram, avec pour objectif de maximiser le temps passé sur les plateformes.

L’expérience utilisateur s’est ainsi transformée en un visionnage passif semblable à celui de la télévision, centré sur un nombre réduit de créateurs. Mais cette évolution n’a pas toujours été bien accueillie.

Réactions des utilisateurs et place de l’intelligence artificielle

Lors du lancement de Facebook en 2004, sa mission était de permettre aux étudiants de rester en contact entre eux. Rapidement, la plateforme est devenue un moyen de suivre les nouvelles de ses proches.

Mais la décision de Zuckerberg en 2022 d’intégrer du contenu suggéré par des personnes inconnues a provoqué un mécontentement chez de nombreux utilisateurs, certains estimant que les suggestions de l’IA étaient en décalage avec l’essence même de Facebook.

Malgré les critiques, et même si Zuckerberg a par la suite réduit la quantité de contenu suggéré, Meta n’a pas abandonné cette stratégie. Le contenu issu d’influenceurs, de marques et de créateurs constitue désormais l’essentiel des flux sur Facebook et Instagram. Meta affirme d’ailleurs que des formats comme Reels ont permis d’augmenter le temps passé sur la plateforme.

L’onglet « Amis » ne remplacera pas tout.

Alison a précisé que Meta ne compte pas supprimer le contenu suggéré ni faire de l’onglet « Amis» une alternative à la page d’accueil actuelle, propulsée par l’IA.

Toutefois, des ajustements supplémentaires sont prévus dans les mois à venir afin de redonner à Facebook une véritable dimension sociale.

Il conclut : « C’est ça, l’essence même de Facebook. »