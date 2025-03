Face à la Russie, Macron choisit l’escalade : pas de cessez-le-feu, plus d’armes

Emmanuel Macron a pris la parole mercredi soir pour une allocution solennelle consacrée à la guerre en Ukraine et à la défense européenne. Le président a dressé un tableau alarmant de la situation internationale, insistant sur la nécessité pour la France et ses alliés de renforcer leurs capacités militaires face à une Russie qu’il qualifie désormais de menace directe. Il a annoncé la tenue d’un sommet à Paris réunissant les chefs d’état-major des pays européens prêts à garantir une future paix en Ukraine, soulignant que l’Europe ne pouvait plus se contenter d’attendre des décisions venues de Washington.

La France, a rappelé Emmanuel Macron, dispose d’un statut particulier grâce à son armée et sa force de dissuasion nucléaire. Si le chef de l’État a insisté sur le maintien des liens avec l’OTAN, il a également plaidé pour une plus grande indépendance stratégique du continent. Il a promis des investissements supplémentaires dans le domaine de la défense sans alourdir la fiscalité, affirmant que le financement de nouveaux équipements militaires se ferait dans le cadre d’une gestion budgétaire maîtrisée.

Le président a dénoncé l’intensification des capacités militaires russes et l’ingérence de Moscou sur le sol européen, évoquant des cyberattaques, des manipulations électorales et des actions clandestines menées sur le continent. Pour lui, il ne fait aucun doute que la Russie ne s’arrêtera pas à l’Ukraine et que l’Europe doit se préparer à d’autres menaces. Pourtant, cette posture offensive soulève une question fondamentale : en présentant la Russie comme une menace existentielle, l’Europe ne repousse-t-elle pas elle-même la perspective d’un dialogue capable d’amener une solution durable ?

Dans ce contexte tendu, Emmanuel Macron a également pointé les récentes décisions américaines, notamment la suspension de l’aide militaire à Kiev et l’imposition de nouvelles taxes douanières aux produits européens. Il a jugé ces mesures « incompréhensibles » et espère convaincre Donald Trump d’y renoncer. Une prise de position qui illustre la difficulté des Européens à exister diplomatiquement entre Washington et Moscou, alors même qu’ils s’efforcent de construire une réponse commune aux défis stratégiques du moment.

Le président a enfin réaffirmé que la dissuasion nucléaire resterait une prérogative exclusive du chef de l’État, tout en ouvrant le débat sur la place de la France dans la protection des alliés européens. Il a conclu en assurant que l’Europe avait la puissance et les capacités pour rivaliser avec les grandes puissances, appelant à une mobilisation collective autour de cet enjeu.

Alors que la guerre en Ukraine dure depuis plus de trois ans, les positions occidentales semblent de plus en plus figées dans une logique d’affrontement. Emmanuel Macron, en martelant que la paix ne saurait être négociée sous la pression de Moscou, réaffirme la fermeté de la France et de ses alliés. Mais en refusant toute alternative à la confrontation militaire, l’Europe ne risque-t-elle pas de s’enfermer dans une stratégie qui ne laisse d’autre issue qu’un conflit toujours plus long et coûteux ?