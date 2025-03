Face à la menace islamiste en Syrie, Israël se dit prêt à défendre les druzes !

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a averti samedi que l’armée israélienne pourrait intervenir en Syrie si les forces du régime s’en prenaient aux druzes du pays. « Nous ne permettrons pas au régime terroriste islamiste en Syrie de nuire aux druzes », a-t-il déclaré dans un communiqué, ajoutant que l’armée israélienne avait reçu l’ordre de se préparer à une riposte en cas d’attaque contre cette communauté.

Cette déclaration survient alors que la situation se tend dans la localité de Jaramana, en banlieue sud-est de Damas. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), des affrontements ont éclaté entre des groupes druzes armés et les forces de sécurité syriennes, faisant un mort et plusieurs blessés. Israël accuse le gouvernement syrien, récemment renversé et remplacé par un régime islamiste radical, de mener des attaques ciblées contre cette minorité.

L’État hébreu a également réitéré son exigence d’une démilitarisation complète du sud de la Syrie, incluant les provinces de Quneitra, Deraa et Soueïda, où vit une large partie de la communauté druze. Depuis la chute de Bachar al-Assad en décembre 2024, Israël a renforcé sa présence militaire dans la zone tampon le long de la frontière, revendiquant la protection de cette population.

Alors que le gouvernement syrien n’a pas encore réagi officiellement, ces tensions s’inscrivent dans un contexte plus large de recomposition régionale, marqué par l’expansion des nouveaux dirigeants islamistes en Syrie et la montée des inquiétudes sécuritaires en Israël.