Face à la hausse de ce cancer chez les jeunes, faut-il attendre 50 ans pour le dépistage ?

Les chiffres s’accumulent, les alertes se répètent. Et la question devient pressante : faut-il abaisser à 45 ans l’âge du dépistage systématique du cancer colorectal en France ? Dans un contexte où l’incidence augmente chez les moins de 50 ans, certains pays ont déjà tranché. La France, elle, temporise, entre précautions sanitaires et limites du système.

Une réalité épidémiologique qui ne peut plus être ignorée

Depuis 2021, les États-Unis ont abaissé à 45 ans l’âge de dépistage en population générale, suivis par l’Australie début 2024. En cause : une hausse franche des cas de cancer colorectal chez les jeunes adultes. Jusqu’à 15 % des nouveaux cas y concernent des moins de 50 ans, contre environ 6 % en France. Mais l’Hexagone n’est pas épargné. Les dernières données de Santé publique France font état d’une progression annuelle de 1,43 % du cancer colorectal chez les moins de 50 ans entre 2000 et 2020. La forme y est souvent plus agressive, et les diagnostics tardifs — les patients, comme les médecins, n’associant pas toujours de simples troubles digestifs à une pathologie grave à cet âge. Pourtant, le dépistage généralisé reste réservé aux 50-74 ans sans facteur de risque, via un test immunologique. Pourquoi ce conservatisme, alors que les données s’accumulent ? La réponse est aussi organisationnelle que médicale : les capacités actuelles en endoscopie sont déjà saturées.

En attendant une possible réforme, la clé reste la détection précoce des signes d’alerte : saignements, modification durable du transit, douleurs abdominales persistantes, fatigue inexpliquée, perte de poids, anémie. Des signaux souvent minimisés par les patients… et parfois négligés par les soignants. Chez les personnes avec antécédents familiaux, le dépistage peut (et doit) débuter plus tôt, dès 40 ans voire avant. Mais cette recommandation reste peu connue et insuffisamment appliquée. Une meilleure identification des sujets à risque et une formation renforcée des médecins de première ligne pourraient changer la donne.

Le vrai enjeu : changer les mentalités, avant les seuils

Plus que le débat technique sur « 45 ou 50 ans », c’est la banalisation du cancer colorectal chez les jeunes qui pose problème. Par ignorance ou déni, le diagnostic arrive souvent trop tard. Et pendant ce temps, la sédentarité, la mauvaise alimentation, l’obésité et les facteurs environnementaux alimentent la tendance. Abaisser l’âge du dépistage est peut-être inévitable. Mais sans une prise de conscience collective, et sans moyens pour le rendre réellement accessible, ce ne serait qu’un affichage de plus. Le danger, lui, continue de grandir — souvent en silence, souvent chez des patients qu’on n’attendait pas.