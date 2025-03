Drôle de record dans le foot anglais: un joueur expulsé après 13 secondes de jeu!

L’arbitre du match entre Peterborough United et son visiteur Shrewsbury Town en League One anglaise ( l’équivalent de la troisième division en France) a brandi un carton rouge au capitaine des visiteurs, John Marquis, après seulement quelques secondes de jeu en raison d’un coup de coude au visage d’un défenseur de l’équipe hôte, ce qui en fait l’une des expulsions les plus rapides de l’histoire du football.

L’arbitre a expulsé l’attaquant Marquis (32 ans) après seulement environ 13 secondes du match qui a eu lieu samedi dernier, en raison d’une collision avec le défenseur de Peterborough, Sam Hughes. Huit minutes plus tard, Shrewsbury était déjà mené 1-0 par un but de Taiwo Awoniyi.

Shrewsbury a perdu le match 3-1 et reste bon dernier au classement avec 27 points après 34 matchs.

Gareth Ainsworth, l’entraîneur de Shrewsbury, a déclaré à la BBC : « Je ne pense pas qu’il méritait l’expulsion. John est choqué dans les vestiaires à cause de son carton rouge.

Il a ajouté : « Il a essayé de placer son bras au milieu plutôt que de le diriger vers lui et de tenter de le frapper. » C’est quelque chose de différent. Vous devez utiliser votre instinct et dire que c’était un peu dangereux et méritait un carton jaune, pas un rouge direct.

L’entraîneur de Shrewsbury a poursuivi : « Tous les supporters ont demandé cela, c’est difficile pour l’arbitre, mais nous allons surmonter cela. »

Il y a 25 ans, Kevin Pressman, le gardien de Sheffield Wednesday, s’était retrouvé sous les feux des projecteurs pour une expulsion après 13 secondes en raison d’une touche de balle hors de la surface de réparation lors d’un match contre Wolverhampton Wanderers.

Keith Gillespie, lors de son passage à Sheffield United en 2007, avait également reçu un carton rouge pour un coup de coude dès son entrée en jeu en remplacement lors d’un match contre Reading en Premier League.