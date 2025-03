Exposition d’une sérigraphie d’Andy Warhol représentant la reine Élisabeth à Édimbourg

Une sérigraphie de la reine Élisabeth II, réalisée par l’artiste Andy Warhol, est exposée parmi des dizaines de portraits de la famille royale à Édimbourg, dans le cadre de l’exposition Portraits royaux : un siècle de photographie à la Galerie du Roi, au sein du palais de Holyroodhouse, après avoir été précédemment présentée au palais de Buckingham.

L’exposition retrace l’évolution de la photographie royale depuis les années 1920 jusqu’au couronnement du roi en 2023. Elle rassemble plus de 90 tirages, des épreuves d’essai et des documents issus de la collection et des archives royales.

La plus ancienne photographie en couleur conservée d’un membre de la famille royale est celle prise par madame Yevonde, pionnière dans ce domaine, en 1935. Elle représente la princesse Alice, duchesse de Gloucester – sœur du roi George VI et d’Édouard VIII – le jour de son mariage, selon un rapport de la BBC.

Parmi les clichés exposés figurent ceux immortalisant des anniversaires marquants, notamment les portraits des 21 ans de la princesse Anne en 1971, réalisés par le photographe Norman Parkinson dans les jardins de Frogmore House. Plusieurs images sont présentées pour la première fois en Écosse et tous les tirages photographiques originaux sont d’époque. L’exposition met également en avant certaines des images les plus célèbres de Cecil Beaton, prises sur une période de 60 ans, y compris les photographies originales du couronnement de la reine Élisabeth II.

Les œuvres incluent également un portrait remarquable de la défunte reine dans la campagne de Balmoral, capturé par le photographe Julian Calder en 2010. Elle y apparaît vêtue de la robe de l’Ordre du Chardon, dans un style inspiré des peintures des chefs de clan écossais. L’exposition présente aussi la célèbre séance photo de la Reine Mère en 1939 dans les jardins du palais de Buckingham, où elle porte des robes conçues par Norman Hartnell. Une section spéciale est consacrée aux portraits de la princesse Margaret, réalisés par son époux Lord Snowdon avant et après leur mariage en 1960.

L’un des clichés emblématiques exposés est celui du prince Charles en 1966, pris pour son 18ᵉ anniversaire. Il y apparaît vêtu du traditionnel kilt écossais à motif Balmoral, dans la bibliothèque du château, sous l’objectif du photographe Godfrey Argent.

Les photographies de la fin du XXᵉ siècle et les portraits les plus récents incluent la sérigraphie d’Andy Warhol, ornée de poussière de diamant, ainsi que des portraits de mode capturés par David Bailey, Nick Knight et Annie Leibovitz.

L’exposition se clôture avec les portraits officiels du couronnement du roi, réalisés par Hugo Burnand en mai 2023.

Alessandro Nasini, commissaire de l’exposition, considère que « la photographie de portrait est un processus créatif », ajoutant : « Bien que nous soyons habitués à voir des images sur les écrans, l’opportunité d’observer de près des tirages originaux est rare, car ils ne peuvent souvent pas être exposés pour des raisons de conservation. »

Il confie à la BBC : « Grâce aux archives qui offrent un contexte sur la création et l’utilisation de ces images, j’espère que les visiteurs apprécieront de découvrir les coulisses de la réalisation des portraits royaux. »