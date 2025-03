L’exil des artistes résistants durant la Seconde Guerre mondiale s’expose au musée de l’Armée

Jusqu’au 22 juin 2025, le musée de l’Armée aux Invalides à Paris propose une exposition inédite, “Un exil combattant. Les artistes et la France 1939-1945”, retraçant le parcours de ces artistes et intellectuels contraints de fuir la France sous l’Occupation mais qui ont continué, depuis l’étranger, à lutter contre le régime de Vichy et le nazisme. À travers plus de 300 œuvres et documents – manuscrits, affiches, peintures, films et témoignages –, l’exposition illustre comment l’art et la culture ont été des armes de résistance.

De New York à Londres, en passant par l’Amérique latine, ces artistes en exil ont créé un espace de lutte intellectuelle, publiant des revues clandestines, réalisant des œuvres engagées et mettant leur talent au service des forces alliées. Le parcours met en lumière des figures marquantes comme Jean Gabin, engagé dans la 2ᵉ division blindée, Ossip Zadkine, dont les sculptures dénoncent la brutalité de la guerre, ou encore Anna Marly, dont la musique du Chant des partisans est devenue l’hymne de la Résistance.

L’exposition est accompagnée de conférences, projections et concerts rendant hommage aux artistes exilés et à leur engagement. À travers ces œuvres et archives précieuses, “Un exil combattant” interroge le rôle de l’art dans les périodes de crise et rappelle que, même en exil, la culture peut être un puissant vecteur de lutte et de mémoire.