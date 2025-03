Eurovision 2025 : un show spectaculaire en préparation à Bâle

À deux mois de l’Eurovision 2025, qui se tiendra à Bâle du 13 au 17 mai, les organisateurs promettent une édition pleine de surprises et d’“idées folles”. Après la victoire de Nemo en 2024, la Suisse accueillera l’événement musical le plus suivi au monde, réunissant des dizaines de milliers de spectateurs sur place et plus de 160 millions de téléspectateurs.

Moritz Stadler, coproducteur exécutif du concours, a confié à l’AFP que l’équipe travaille depuis mai dernier sur des concepts originaux, transformés en véritables projets dès décembre. “L’Eurovision, c’est une succession de surprises. Nous avons commencé avec des idées folles et nous faisons tout pour les réaliser”, a-t-il déclaré. Parmi les éléments déjà annoncés, le décor de la scène fera honneur aux paysages suisses avec des références aux montagnes et à la diversité linguistique du pays. Yodel, cor des Alpes et dulcimers devraient ainsi s’inviter dans le spectacle.

Un des plus grands mystères entoure la potentielle participation de Céline Dion. Lauréate du concours en 1988 sous les couleurs suisses, la chanteuse québécoise est indissociable de l’histoire du pays dans la compétition. Si les organisateurs restent discrets, Moritz Stadler entretient le suspense : “Céline Dion et l’Eurovision en Suisse, c’est une évidence. Sera-t-elle là ? Sera-t-elle impliquée dans le spectacle ? Nous explorons plusieurs options.”

L’engouement autour de cette édition est déjà palpable : la première vague de 42 000 billets s’est écoulée en seulement 20 minutes. Face à cet enthousiasme, les organisateurs cherchent à “pousser les murs” pour offrir un show encore plus grandiose. L’Eurovision 2025 s’annonce ainsi comme un rendez-vous exceptionnel pour les amateurs de musique et de performances spectaculaires.