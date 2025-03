Euromillions : 243 millions pour vous ce soir ?

Ce vendredi, la somme record de 243 millions d’euros est mise en jeu à l’Euromillions. Un montant inédit depuis la création du jeu en 2004. Mais comment gérer un tel jackpot ? Isabelle Cesari, responsable des relations grands gagnants à la Française des Jeux (FDJ), dévoile l’accompagnement spécifique mis en place par l’entreprise auprès des vainqueurs.

Un parcours personnalisé pour garder les pieds sur terre

« Dès la remise du chèque, on leur fournit quelques points de repère essentiels », explique Isabelle Cesari. Concrètement, la FDJ offre à ces gagnants un accueil personnalisé et leur propose ensuite un suivi régulier : une vingtaine de rendez-vous répartis dans la durée pour les guider dans leur nouvelle vie. Le but ? « Leur donner une information neutre et objective pour qu’ils puissent faire des choix éclairés », souligne la responsable.

Des échanges entre gagnants pour mieux gérer l’après-jackpot

Ces grands gagnants – ceux qui empochent plus d’un million d’euros – ont aussi la possibilité de se rencontrer lors d’ateliers où ils partagent anonymement leurs expériences. Un moment très apprécié : « Ces échanges sont précieux, très recherchés par les gagnants », insiste Isabelle Cesari. En France, environ 200 nouveaux millionnaires sont ainsi accompagnés chaque année par la FDJ, soit « un peu plus d’un tous les deux jours ». Quant à leur profil, Isabelle Cesari précise qu’il est « très variable », et qu’il n’existe aucune corrélation entre l’augmentation du nombre de joueurs et la situation socio-économique du pays.