Eure : ivre, il menace son fils avec un fusil et comparaît devant la justice

Dans une affaire qui illustre une nouvelle fois la problématique des violences intrafamiliales, un homme de 58 ans a été arrêté à Hondouville, près de Louviers (Eure), après avoir menacé son fils avec un fusil de chasse. Les faits se sont déroulés le vendredi 14 février aux alentours de 23 heures, dans un contexte de dispute familiale exacerbée par l’alcool.

Tout aurait commencé par un différend autour du volume de la musique, selon la commandante de compagnie de gendarmerie de Louviers, Pascaline Tesio. Le ton est rapidement monté entre le père et son fils, âgé de 22 ans. Dans un accès de colère, l’homme, visiblement sous l’emprise de l’alcool, s’est emparé de son fusil de chasse et a mis son fils en joue.

Alertés par un autre membre de la famille, les gendarmes se sont immédiatement rendus sur place. À leur arrivée, l’arme avait heureusement été retirée des mains du père, évitant un drame.

Placé en garde à vue dès son interpellation, le suspect a subi un contrôle d’alcoolémie révélant un taux de 0,88 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit près de 1,7 gramme d’alcool par litre de sang. Jusqu’alors inconnu des services de police, il a néanmoins reconnu les faits qui lui étaient reprochés.

Les forces de l’ordre ont saisi le fusil de chasse ainsi que d’autres armes trouvées à son domicile, notamment plusieurs couteaux de chasse.

Déféré devant le juge en comparution immédiate le dimanche 16 février, l’homme a été placé sous contrôle judiciaire. Le tribunal lui a interdit de posséder ou de porter une arme, imposé une obligation de soins et de suivi, et interdit d’entrer en contact avec son fils.

Cette affaire survient alors que le préfet de l’Eure, Charles Giusti, s’apprête à publier les chiffres des violences intrafamiliales dans le département, un phénomène qui ne cesse de croître en France et qui mobilise de plus en plus les forces de l’ordre et la justice.