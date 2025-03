Pourquoi la saison 3 de “Euphoria” est tant attendue ?

Trois ans après la fin de la saison 2, Euphoria s’apprête enfin à faire son grand retour. Après plusieurs reports liés aux grèves à Hollywood et au décès tragique d’Angus Cloud (Fezco), le tournage a officiellement débuté en février 2025 à Los Angeles. HBO a confirmé le retour des figures emblématiques de la série, notamment Zendaya (Rue), Sydney Sweeney (Cassie), Jacob Elordi (Nate) et Hunter Schafer (Jules), mais aussi l’arrivée de nouvelles recrues de prestige, dont Sharon Stone et Rosalía, qui viendront enrichir l’univers déjà intense du show. Cependant, certains visages familiers ne seront pas de retour, notamment Barbie Ferreira (Kat) et Storm Reid (Gia).

L’intrigue prendra un tournant radical avec un saut dans le temps, éloignant définitivement les personnages du lycée pour les plonger dans leur vie d’adulte. Sam Levinson, créateur de la série, a annoncé que cette saison se rapprochera du film noir, abordant la corruption du monde à travers le prisme du personnage de Rue. Ce changement de ton et de cadre devrait permettre de renouveler les thématiques abordées tout en approfondissant les dynamiques des personnages. Toutefois, Euphoria a souvent été critiquée pour sa représentation controversée des addictions et de la violence, et cette nouvelle direction devra trouver un équilibre entre réalisme et esthétisation de ses sujets.

Si la saison 3 était initialement attendue pour 2025, les nombreux retards de production ont repoussé sa sortie à 2026. Composée de huit épisodes, cette saison pourrait également être la dernière, HBO laissant entendre que la série pourrait s’arrêter après ce nouveau chapitre. Malgré cette incertitude, Euphoria reste un phénomène mondial et continue d’alimenter les attentes. Avec un casting renforcé et une intrigue promettant une évolution marquante, cette saison 3 s’annonce comme un tournant majeur pour la série.