Étude : La sieste améliore la capacité du cerveau à résoudre les problèmes

Une nouvelle étude indique que la sieste de l’après-midi améliore les compétences du cerveau en matière de résolution de problèmes. Elle renforce également la phase de rêve du sommeil, qui est théoriquement liée au stockage des souvenirs et au traitement des émotions.



Des chercheurs de l’Université d’État du Texas ont testé la résolution de problèmes standards, qui repose sur l’utilisation de méthodes éprouvées appliquées à des problèmes similaires rencontrés dans le passé. Ils ont constaté que les personnes qui faisaient une sieste l’après-midi étaient plus efficaces dans ces processus mentaux.



L’étude affirme que « cette phase du sommeil pourrait jouer un rôle clé dans l’optimisation de l’expérience passée, en créant et en renforçant des connexions qui ne sont pas facilement accessibles à l’état d’éveil ».



L’expérience a été menée sur 58 participants à qui l’on a présenté une série de problèmes accompagnés de leurs solutions. Par la suite, une autre série de problèmes similaires leur a été soumise, cette fois sans solutions, mais pouvant être résolue en appliquant les mêmes processus mentaux que pour la première série.



Après cela, une pause de deux heures a été instaurée : 28 participants ont fait une sieste de 110 minutes, tandis que les 30 autres sont restés éveillés. L’activité cérébrale des dormeurs a été mesurée grâce à des électrodes EEG placées sur un casque, afin d’évaluer la durée de leur sommeil paradoxal (REM).



À la reprise de l’expérience, tous les participants ont eu une seconde chance de résoudre les problèmes de la deuxième série qu’ils n’avaient pas su résoudre auparavant. Les chercheurs ont constaté que ceux qui avaient fait une sieste étaient plus performants pour trouver des solutions aux énigmes qui les avaient bloqués initialement. De plus, la quantité de sommeil paradoxal enregistrée était directement liée à leur capacité de résolution. Et ce, bien que les deux groupes aient obtenu des performances similaires avant la pause.



Les personnes ayant fait une sieste étaient également meilleures que le groupe éveillé pour identifier les similitudes entre les problèmes des deux séries, selon le site Science Alert.



Les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue Journal of Sleep Research. Les chercheurs concluent que « ces résultats suggèrent que le sommeil améliore la capacité à résoudre des problèmes ciblés, qui n’étaient initialement pas solvables ».



Ces conclusions s’alignent avec des recherches antérieures montrant que le sommeil est associé à une meilleure capacité de résolution créative de problèmes et à une plus grande flexibilité cognitive dans divers domaines. En ce qui concerne le sommeil paradoxal, les chercheurs pensent que la manière dont cette phase du sommeil nous aide à relier de nouveaux souvenirs à d’anciens pourrait être bénéfique pour résoudre ces types d’énigmes, où il est essentiel de mobiliser des compétences acquises.