Étude : La condition physique prime sur la perte de poids

En 2013, une étude a provoqué une grande controverse en affirmant que « les personnes en surpoids mais en bonne forme physique ont 6 % de risques en moins de mourir que celles ayant un poids normal ».



Michelle May, médecin et auteure du livre Mangez ce que vous aimez, aimez ce que vous mangez, a expliqué à CNN qu’il est essentiel de se concentrer sur des choix alimentaires sains et l’activité physique, plutôt que sur le poids. Elle a souligné que l’idée selon laquelle la minceur est synonyme de santé et l’obésité de maladie « n’est absolument pas vraie », car il est possible d’être en surpoids tout en étant en bonne forme.



Glen Gaesser, directeur du Centre de recherche sur les modes de vie sains à l’Université d’État de l’Arizona, a confirmé à CNN que les personnes obèses mais en forme physique peuvent être en meilleure santé que celles qui sont minces mais manquent de formeCela renforce l’idée que la forme physique a un impact plus significatif sur la santé générale que le poids corporel.



De multiples recherches ont montré que les individus en surpoids ou obèses, mais en bonne condition physique, n’ont pas un risque plus élevé de décès prématuré que ceux ayant un poids normal et étant en forme.