En pleine tournée anniversaire, La Fouine a enflammé Bercy mercredi soir avec une double annonce coup de poing : un tacle politique remarqué et la sortie inattendue d’un nouvel album, État des lieux, disponible dès ce vendredi à minuit.

Une annonce choc sur scène et un retour musical attendu

Vingt ans après ses débuts, La Fouine a prouvé mercredi qu’il n’avait rien perdu de sa verve ni de son sens du timing. Devant un Accor Arena complet, le rappeur de Trappes a interrompu son concert pour révéler une grande nouvelle : la sortie surprise de État des lieux, son dixième album studio. « Sortez vos téléphones, j’ai une grande annonce », a-t-il lancé, avant de projeter un QR code géant menant à des images de studio avec Ninho, présent sur deux titres.

Ce retour discographique, annoncé en pleine performance live, a déclenché une vague d’enthousiasme sur les réseaux sociaux. L’album, qui marque ses deux décennies de carrière, réunit un casting intergénérationnel : Nessbeal, Genezio, KLN, la rappeuse Merveille et bien sûr Ninho, comme symbole du dialogue entre les figures historiques et la relève du rap français. Le disque sera disponible en version physique et sur toutes les plateformes.

Provocation politique et célébration d’un parcours

La soirée a également été marquée par un geste politique fort. Alors qu’il reprenait son morceau culte Du ferme, La Fouine a modifié les paroles pour y glisser une référence directe à Marine Le Pen, récemment condamnée à deux ans de prison ferme sous bracelet électronique pour détournement de fonds publics. « Marine a pris du ferme, ferme, ferme », a-t-il scandé, déclenchant une ovation immédiate.

Loin d’être un simple effet de scène, cette punchline témoigne de la volonté du rappeur de rester engagé et connecté à l’actualité. Âgé de 43 ans, La Fouine – de son vrai nom Laouni Mouhid – n’en est pas à son premier retour. Après une période plus discrète, il a retrouvé le devant de la scène avec une apparition remarquée aux Flammes en 2024 et une mixtape l’hiver dernier. État des lieux vient confirmer ce renouveau artistique, entre introspection, héritage et actualité brûlante.