Le Liverpool FC réalise une saison exceptionnelle jusqu’à présent sous la direction de son entraîneur néerlandais Arne Slot, lors de sa première saison avec les « Reds ». Il a pris en charge l’équipe l’été dernier, succédant à l’entraîneur allemand Jürgen Klopp, qui a quitté après neuf années passées à la tête de l’équipe.

Le journal britannique Daily Mail a rapporté que si Slot parvient à remporter le titre de la Premier League avec Liverpool en plus de réussir en Ligue des champions, où il affrontera le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale, cela serait considéré comme la meilleure première saison d’un entraîneur que nous ayons jamais vue, surpassant José Mourinho qui est arrivé à Chelsea en 2004.

Le journal a précisé qu’au début de la saison, on s’attendait à ce que Liverpool souffre d’un certain épuisement après le départ de Jürgen Klopp. Personne ne s’attendait à ce que l’équipe remporte la Premier League, mais maintenant, l’équipe devance ses rivaux de 13 points en tête de la Premier League, et on commence soudainement à parler de la chance de Slot d’hériter d’un groupe de joueurs exceptionnels.

Le journal a également souligné que les statistiques ne mentent pas, puisque Liverpool n’a perdu que quatre matchs durant toute la saison. Deux d’entre eux contre Eindhoven et Tottenham n’étaient pas significatifs car l’équipe est toujours en Ligue des champions et a atteint la finale de la Carabao Cup.

Le journal a ajouté que l’équipe réserve a perdu contre Plymouth Argyle en FA Cup, ce qui fait que la défaite à domicile en Premier League contre Nottingham Forest le 14 septembre reste la seule défaite avec l’équipe titulaire.

Le journal a expliqué qu’en août dernier, personne ne pensait que Ryan Gravenberch deviendrait le meilleur milieu défensif du monde cette saison, ou que Cody Gakpo marquerait 16 buts avant le mois de mars, dont des buts décisifs contre le Real Madrid, Manchester City, Manchester United et Tottenham. La performance de Gakpo a prospéré grâce à la vision de Slot qui a permis à Luis Díaz de jouer parfois au centre, donnant ainsi à Gakpo l’opportunité de briller sur l’aile gauche.

Curtis Jones a également eu l’occasion de se montrer plus offensif, et sa progression a été remarquable, tandis que Dominik Szoboszlai a retrouvé la confiance qu’il avait perdue au début de la saison. Quant à la star principale Mohamed Salah, qui semble heureux chaque fois qu’il est sur le terrain, il est évident que le plaisir qu’il éprouve à jouer dans cette équipe l’a motivé à marquer un grand nombre de buts et à délivrer des passes décisives, et à 32 ans, il travaille plus dur que jamais.