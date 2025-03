« Espion allemand », Harry Redknapp dérape fort : salut nazi et moqueries envers Thomas Tuchel

Ce n’était ni le bon moment, ni les bons mots, ni le bon ton à employer. Harry Redknapp a totalement perdu les pédales ce jeudi soir lors d’un gala de charité. Invité à réagir à l’arrivée de l’entraîneur allemand Thomas Tuchel à la tête des Three Lions, il a qualifié le nouveau sélectionneur de l’Angleterre « d’espion allemand » ! Vous l’avez compris, il militait depuis des mois pour un entraîneur forcément anglais à la tête de l’équipe nationale…

« Franchement, je pense que c’est un espion allemand. Je vous le dis. Sérieusement, il a été envoyé pour nous foutre en l’air . C’est vrai. Je vous le dis, il est comme Lord Haw-Haw (surnom donné à William Joyce, journaliste américain, et à plusieurs autres personnes qui diffusaient de la propagande nazie au Royaume-Uni depuis l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale) à la guerre : ‘Vos meilleurs soldats sont capturés’ et tout ça. » La salle est hilare. On se croirait dans un one-man-show. Ce qui a pu avoir un effet grisant sur l’ancien entraîneur de 78 ans… Malheureusement.

Accent allemand, « Ja » et étrange salut nazi

Son premier dérapage et ses moqueries gratuites font rire l’assistance. Ils en veulent plus. Alors Harry Redknapp remet une pièce dans la machine. Sur ces images diffusées par The Guardian, recueillies depuis un téléphone portable, on voit l’ex-entraîneur s’enfoncer dans ses attaques envers l’ex-coach du PSG.

Harry Redknapp imagine carrément que l’Allemand s’est dit « j’y vais pour ruiner cette équipe« . Paranoïa totale et discours digne de piliers de comptoir du café des sports… Le senior adopte alors brièvement l’accent allemand ! Et lance même un « ja« , en allemand. Avant de finalement lever son bras gauche d’une manière qui ressemble fortement à un salut nazi. Il aurait pu (dû) s’en passer…

Thomas Tuchel est le premier Allemand à la tête de l’équipe d’Angleterre mais pas le premier coach étranger. Le Suédois Sven-Göran Eriksson et l’Italien Fabio Capello ont déjà été à ce poste.