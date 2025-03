Espagne : trois artistes en lice pour achever la façade principale de la Sagrada Familia

La Sagrada Familia de Barcelone, chantier emblématique entamé en 1882 par Antoni Gaudí, s’apprête à franchir une nouvelle étape décisive. Le comité en charge du projet a annoncé le 25 mars 2025 la sélection de trois artistes contemporains – Javier Marín, Miquel Barceló et Cristina Iglesias – pour concevoir des propositions destinées à habiller la façade principale de l’édifice, dite « de la Gloire ». Il s’agit de la dernière grande partie du monument encore inachevée. L’artiste ou les artistes retenus devraient être désignés dans les mois à venir.

Trois figures majeures de la scène artistique hispanophone

Le choix du comité s’est porté sur trois créateurs aux esthétiques marquées et aux parcours internationaux. Le sculpteur mexicain Javier Marín, connu pour ses œuvres puissantes mêlant références précolombiennes, baroques et modernes, a déjà réalisé des commandes religieuses majeures en Italie. L’artiste majorquin Miquel Barceló, familier des grands projets sacrés – notamment à la cathédrale de Palma de Majorque et plus récemment à Notre-Dame de Paris – allie peinture, céramique et sculpture dans une œuvre influencée par la mer. Enfin, Cristina Iglesias, figure incontournable de l’art contemporain espagnol, a exposé à la Biennale de Venise et conçu des installations monumentales mêlant métal, verre et eau.

La « Façade de la Gloire », tournée vers la mer Méditerranée, est destinée à représenter l’histoire de l’humanité, les enseignements de Jésus et la vision du Jugement dernier. Sa réalisation s’appuiera sur les plans initiaux de Gaudí, tout en laissant une large place à l’interprétation artistique contemporaine. L’achèvement de la Sagrada Familia, prévue d’ici 2035, marquera la fin d’un chantier de plus de 150 ans, devenu l’un des plus célèbres de l’histoire de l’architecture.