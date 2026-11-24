La Chine ouvre sa station spatiale aux étrangers : un astronaute pakistanais s’apprête à entrer dans l’histoire

Le 25 novembre, le Pakistanais Muhammad Zeeshan Ali devient le premier astronaute étranger à rejoindre la station spatiale chinoise Tiangong lors de la mission Shenzhou-24. Sa participation symbolise une avancée diplomatique pour la Chine et souligne son ambition d'internationaliser son programme spatial tout en renforçant les relations avec le Pakistan.

La Chine s’apprête à franchir une étape historique dans son programme spatial. Mercredi 25 novembre, le Pakistanais Muhammad Zeeshan Ali doit devenir le premier astronaute étranger à rejoindre la station spatiale chinoise Tiangong. Âgé de 40 ans et pilote de l’armée de l’air pakistanaise, il participera à la mission Shenzhou-24 aux côtés des astronautes chinois Tang Hongbo et Wu Yi. Le décollage est prévu à 8h18, heure locale, soit 1h18 en France métropolitaine, depuis le centre spatial de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine.

Muhammad Zeeshan Ali devrait passer environ une semaine à bord de la station, où il réalisera plusieurs expériences scientifiques dans les domaines de la biotechnologie et de la science des matériaux. Sélectionné dans le cadre d’un accord de coopération signé en février 2025 entre Pékin et Islamabad, le pilote pakistanais a suivi une formation intensive en Chine. Parmi les principales difficultés rencontrées figure notamment l’apprentissage du mandarin technique, indispensable pour maîtriser les équipements et les procédures de sécurité du vaisseau. Il regagnera ensuite la Terre à bord de Shenzhou-23.

Pékin affirme ses ambitions dans la conquête spatiale

Au-delà de sa dimension scientifique, cette mission représente une avancée diplomatique majeure pour la Chine. En accueillant pour la première fois un ressortissant étranger dans sa station spatiale, Pékin démontre sa volonté de développer des partenariats internationaux autour de ses propres infrastructures. Pleinement opérationnelle depuis la fin de l’année 2022, Tiangong constitue un symbole de l’autonomie technologique chinoise face aux autres grandes puissances spatiales. La participation du Pakistan vient également renforcer les relations stratégiques entre les deux pays.

Cette ouverture intervient alors que la compétition spatiale entre la Chine et les États-Unis s’intensifie, notamment autour des futures missions lunaires. Pékin ambitionne d’envoyer des astronautes sur la Lune d’ici 2030 et poursuit le développement de ses capacités d’exploration. En associant progressivement des partenaires étrangers à ses missions habitées, la Chine cherche à consolider son influence scientifique et technologique à l’échelle internationale. Le vol de Muhammad Zeeshan Ali pourrait ainsi marquer le début d’une nouvelle phase d’internationalisation du programme spatial chinois.