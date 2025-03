Escalade des attaques contre Tesla en raison de la proximité d’Elon Musk avec Trump

L’agence Tesla, dans l’État de l’Oregon, a été la cible de tirs pour la deuxième fois en une semaine, alors que la vague de protestations contre le milliardaire américain Elon Musk, devenu une figure de proue sous l’administration du président Donald Trump, s’intensifie, selon le Independent.

La police de Tigard, une banlieue de Portland, a confirmé que plus de 12 balles avaient été tirées sur l’agence dans la nuit de jeudi, causant des dommages importants aux véhicules et aux fenêtres du showroom, sans faire de victimes. Un incident similaire s’est produit le 6 mars sur le même site, ce qui a conduit la police fédérale, y compris le FBI et le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF), à ouvrir une enquête approfondie sur les attaques répétées.

Cible croissante des agences et véhicules Tesla

Ces incidents surviennent dans un contexte de hausse des actes de sabotage contre les voitures Tesla aux États-Unis et ailleurs dans le monde ; beaucoup de manifestants estiment que Musk incarne des politiques d’austérité visant à réduire la taille du gouvernement fédéral, surtout après qu’il ait occupé un poste au sein du Département de l’efficacité gouvernementale (DOGE) sous l’administration Trump.

Des données du Conseil des véhicules électriques en Australie ont révélé une chute des ventes de Tesla de 35 % durant les quatre mois suivant l’élection de Trump, ce qui reflète une baisse de la confiance des clients dans l’entreprise. Des attaques de sabotage ont également été signalées contre des voitures Tesla en Australie et en Nouvelle-Zélande, signe d’une colère mondiale croissante à l’égard des positions politiques de Musk.

Vandalisme à Seattle et Berlin

Dans un autre développement, six camionnettes Cybertruck dans une agence à Lynnwood, une banlieue de Seattle, ont été vandalisées, avec des symboles de croix gammée et des insultes adressées à Musk, selon la chaîne KING-TV.

La ville de Seattle a également été le théâtre d’un incendie qui a détruit quatre camionnettes Cybertruck, et des enquêtes sont en cours pour déterminer si l’incendie était intentionnel.

À Berlin, la police allemande a annoncé que quatre voitures Tesla avaient pris feu dans la nuit de jeudi, suspectant un motif politique derrière l’incident.

Les autorités ont indiqué que l’incendie s’était propagé à cinq autres véhicules, et que la Sécurité d’État était en charge de l’enquête.

Trump annonce son soutien à Musk

Au milieu de ces tensions, le président Donald Trump a annoncé mardi son intention d’acheter une nouvelle voiture Tesla pour soutenir Musk, dans ce qui est perçu comme une tentative de contrer la baisse des ventes et la chute des actions de l’entreprise.

Malgré l’escalade des attaques contre Tesla, la société n’a pas encore fait de commentaire officiel, tandis que les enquêtes de sécurité continuent au niveau local et international pour identifier les responsables de ces actes de sabotage.