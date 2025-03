Erdogan et Trump ont discuté des efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine et rétablir la stabilité en Syrie

Le bureau du président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé ce dimanche qu’il s’était entretenu par téléphone avec son homologue américain Donald Trump. Ils ont discuté des efforts visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine ainsi qu’à rétablir la stabilité en Syrie.

Dans un communiqué, le bureau a indiqué qu’Erdogan avait informé Trump que la Turquie soutenait « ses initiatives décisives et directes » pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine et qu’elle poursuivrait ses efforts pour parvenir à une « paix juste et durable ».

Le communiqué a ajouté qu’Erdogan avait également souligné « l’importance de la contribution d’Ankara et de Washington à la levée des sanctions contre la Syrie afin de rétablir la stabilité, de permettre à la nouvelle administration de fonctionner et de soutenir le retour à une situation normale ». Il a précisé que cela permettrait aux Syriens de retourner dans leur pays.

Le communiqué mentionne également que la Turquie attend des mesures des États-Unis en matière de lutte contre le terrorisme, en prenant en compte les intérêts d’Ankara.

Les États-Unis sont alliés à une faction kurde syrienne, que la Turquie considère comme une organisation terroriste, dans la lutte contre Daech en Syrie. Ankara critique sévèrement cette position américaine, la qualifiant de trahison envers un pays membre de l’OTAN.

Erdogan a déclaré qu’il était nécessaire que les États-Unis lèvent les sanctions imposées en vertu de la loi sur la lutte contre les ennemis de l’Amérique par le biais de sanctions, finalisent l’achat des avions F-16 et réintègrent la Turquie dans le programme des avions F-35, afin de renforcer la coopération en matière d’industrie de défense entre les deux pays.

L’achat par Ankara des systèmes de défense aérienne russes S-400 par le passé avait conduit les États-Unis à imposer des sanctions et à exclure la Turquie du programme des avions de combat F-35 en 2019.