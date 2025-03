Épinal : Trois suspects écroués après la découverte d’un corps calciné

L’enquête autour de la disparition de Bernard Trombini, 49 ans, a pris un tournant macabre avec la découverte de son corps partiellement calciné dans une zone boisée d’Épinal (Vosges). Trois personnes viennent d’être mises en examen pour assassinat et séquestration, avant d’être placées en détention provisoire.

Le 6 février dernier, ce sont des agents municipaux qui ont fait la terrible découverte en contrebas d’un parking près d’un stand de tir, un lieu dissimulé par la végétation et invisible depuis la route. L’autopsie réalisée à l’Institut médico-légal de Nancy a confirmé qu’il s’agissait bien d’un homme d’une quarantaine d’années, mais sans pouvoir encore préciser les circonstances exactes du décès. Ce qui est certain, c’est que la piste criminelle est désormais privilégiée.

Bernard Trombini était porté disparu depuis trois mois avant que son cadavre ne soit retrouvé. L’enquête, confiée au service interdépartemental de police judiciaire (SIPJ) de Nancy, a mené à l’interpellation de deux hommes et d’une femme, soupçonnés d’avoir séquestré puis assassiné la victime.

Les trois suspects ont été mis en examen pour « assassinat et séquestration en vue de commettre un crime » et placés en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte par le pôle criminel d’Épinal pour « meurtre aggravé ». Les investigations se poursuivent pour éclaircir les circonstances exactes du drame et déterminer le rôle précis de chacun des accusés.