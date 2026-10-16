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Yémen : l’Arabie saoudite prise en étau par les frappes houthies

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Yémen : l’Arabie saoudite prise en étau par les frappes houthies
Yémen : l’Arabie saoudite prise en étau par les frappes houthies

Treize morts à l’aéroport de Riyad le 8 octobre, des missiles quasi-quotidiens sur la capitale : les rebelles houthis pro-iraniens ont ouvert un front intérieur que l’Arabie saoudite peine à contenir, militairement comme politiquement.

L’attaque du 8 octobre contre l’aéroport international King Khalid de Riyad a marqué un tournant. Avec treize morts, c’est le bilan le plus lourd infligé à l’Arabie saoudite en douze ans de conflit yéménite. Le royaume a lui-même reconnu que ses « infrastructures, institutions, équipes et résilience » étaient désormais mises à l’épreuve. Sur place, la peur s’est installée, celle d’une guerre dont Riyad n’a plus la maîtrise de l’initiative.

Les échanges de tirs se sont depuis lors multipliés à un rythme soutenu. La coalition menée par l’Arabie saoudite a ciblé un site de la Compagnie pétrolière du Yémen à l’ouest de Sanaa ; en retour, deux missiles houthis ont visé la capitale saoudienne, interceptés in extremis, mais leurs débris ont blessé quatre personnes. Cette mécanique d’escalade réciproque traduit la nouvelle doctrine des insurgés yéménites : « blocus contre blocus, aéroport contre aéroport ».

Sur le terrain yéménite, la situation n’est guère plus favorable à Riyad. Depuis début septembre, les forces houthies ont repris le contrôle d’une partie de la côte longeant la mer Rouge et du détroit de Bab al-Mandab, point de passage stratégique désormais fermé aux navires saoudiens. L’aviation de la coalition a intensifié ses bombardements pour tenter d’aider les forces loyalistes à reconquérir ces positions, sans résultat probant au sol.

La vulnérabilité saoudienne tient aussi à des lacunes capacitaires précises. Si les systèmes antimissiles américains Patriot et THAAD permettent d’intercepter les missiles balistiques à haute altitude, ils se révèlent insuffisants face aux drones et aux missiles de croisière volant à basse altitude, vecteurs utilisés lors de l’attaque de l’aéroport de Riyad.

Cette escalade place Washington dans une position inconfortable. Donald Trump doit arbitrer entre le soutien à un allié stratégique du Golfe et le risque de rouvrir un conflit yéménite qu’il cherchait précisément à refermer. La question de l’engagement américain, de son périmètre et de ses limites, reste pour l’heure sans réponse claire.

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