Real Madrid : Valverde victime d’un traumatisme crânien après sa bagarre avec Tchouaméni

Le milieu uruguayen du Real Madrid a été hospitalisé après une violente altercation à l’entraînement avec le Français Aurélien Tchouaméni.

Le Real Madrid a confirmé jeudi soir que Federico Valverde souffre d’un traumatisme crânien suite à une altercation avec son coéquipier Aurélien Tchouaméni lors de l’entraînement. Le milieu uruguayen, capitaine de l’équipe, a dû être hospitalisé après cet incident violent qui a marqué la séance du jour. Le club espagnol a précisé que Valverde devra observer une période de repos comprise entre 10 et 14 jours.

Absence confirmée pour le Classico

Cette blessure survient au pire moment pour l’équipe de Carlo Ancelotti. L’Uruguayen sera contraint de manquer le Classico face au FC Barcelone prévu dimanche, un choc capital dans la course au titre en Liga. L’absence de Valverde, pièce maîtresse du milieu de terrain madrilène, représente un coup dur pour les Merengue à quelques jours de cette rencontre décisive.

Tensions au sein du vestiaire

Les circonstances exactes de la bagarre entre les deux joueurs n’ont pas été détaillées par le club. L’altercation entre le Français et l’Uruguayen témoigne de tensions internes au sein du vestiaire madrilène. Le Real Madrid n’a pas communiqué sur d’éventuelles sanctions disciplinaires à l’encontre des protagonistes de cet incident qui intervient dans un contexte sportif délicat pour le club espagnol.