Entrevue

Des drones perturbent l’espace aérien luxembourgeois, l’OTAN en alerte

Par

2 minutes de lecture

Des drones perturbent l’espace aérien luxembourgeois, l’OTAN en alerte
Des drones perturbent l’espace aérien luxembourgeois, l’OTAN en alerte

L’aéroport de Luxembourg a été contraint de suspendre ses vols dans la nuit de vendredi à samedi après des signalements de drones non identifiés dans son espace aérien. Le Premier ministre Luc Frieden a annoncé une enquête et une coordination avec les alliés de l’OTAN.

Plus de 1 800 passagers ont été affectés par la fermeture temporaire de l’unique aéroport international du Luxembourg, survenue dans la nuit de vendredi à samedi. Dix-sept vols à destination du pays ont dû être déroutés vers Bruxelles, Paris et Francfort, après que des drones non identifiés ont été repérés dans l’espace aérien de l’aéroport. La compagnie nationale Luxair a prévenu que des retards et des perturbations en cascade pourraient se prolonger malgré la reprise des vols samedi matin.

Le Premier ministre Luc Frieden a réuni en urgence les ministres de la Défense et de l’Intérieur avant de s’exprimer lors d’une conférence de presse télévisée. « Nous analysons la situation », a-t-il déclaré, soulignant qu’il était encore trop tôt pour désigner un responsable. La fermeture de l’aéroport a été présentée comme une mesure de précaution destinée à protéger passagers, personnels navigants, employés et appareils.

Le chef du gouvernement luxembourgeois a également révélé que des drones « potentiellement plus grands » avaient été observés dans l’espace aérien national au cours des jours précédents. « C’est nouveau pour le Luxembourg, mais ce n’est pas totalement nouveau pour nos pays voisins », a-t-il reconnu, faisant référence à des incidents similaires recensés en Belgique, en Allemagne et au Danemark ces derniers mois.

L’incident s’inscrit dans un contexte de vigilance accrue à l’échelle européenne face aux activités dites hybrides attribuées à la Russie depuis le début de son invasion à grande échelle de l’Ukraine en 2022. Ces activités englobent des actes de sabotage présumés, des cyberattaques et des survols non autorisés par des drones à proximité de sites sensibles. Frieden a toutefois insisté : aucun élément ne permet pour l’heure d’établir l’identité des auteurs des survols luxembourgeois.

Le Luxembourg travaille avec ses alliés de l’OTAN pour analyser l’incident. « Nous veillerons, avec nos partenaires, à pouvoir garantir la sécurité de nos populations », a assuré le Premier ministre.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une