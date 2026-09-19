Des drones perturbent l’espace aérien luxembourgeois, l’OTAN en alerte

L’aéroport de Luxembourg a été contraint de suspendre ses vols dans la nuit de vendredi à samedi après des signalements de drones non identifiés dans son espace aérien. Le Premier ministre Luc Frieden a annoncé une enquête et une coordination avec les alliés de l’OTAN.

Plus de 1 800 passagers ont été affectés par la fermeture temporaire de l’unique aéroport international du Luxembourg, survenue dans la nuit de vendredi à samedi. Dix-sept vols à destination du pays ont dû être déroutés vers Bruxelles, Paris et Francfort, après que des drones non identifiés ont été repérés dans l’espace aérien de l’aéroport. La compagnie nationale Luxair a prévenu que des retards et des perturbations en cascade pourraient se prolonger malgré la reprise des vols samedi matin.

Le Premier ministre Luc Frieden a réuni en urgence les ministres de la Défense et de l’Intérieur avant de s’exprimer lors d’une conférence de presse télévisée. « Nous analysons la situation », a-t-il déclaré, soulignant qu’il était encore trop tôt pour désigner un responsable. La fermeture de l’aéroport a été présentée comme une mesure de précaution destinée à protéger passagers, personnels navigants, employés et appareils.

Le chef du gouvernement luxembourgeois a également révélé que des drones « potentiellement plus grands » avaient été observés dans l’espace aérien national au cours des jours précédents. « C’est nouveau pour le Luxembourg, mais ce n’est pas totalement nouveau pour nos pays voisins », a-t-il reconnu, faisant référence à des incidents similaires recensés en Belgique, en Allemagne et au Danemark ces derniers mois.

L’incident s’inscrit dans un contexte de vigilance accrue à l’échelle européenne face aux activités dites hybrides attribuées à la Russie depuis le début de son invasion à grande échelle de l’Ukraine en 2022. Ces activités englobent des actes de sabotage présumés, des cyberattaques et des survols non autorisés par des drones à proximité de sites sensibles. Frieden a toutefois insisté : aucun élément ne permet pour l’heure d’établir l’identité des auteurs des survols luxembourgeois.

Le Luxembourg travaille avec ses alliés de l’OTAN pour analyser l’incident. « Nous veillerons, avec nos partenaires, à pouvoir garantir la sécurité de nos populations », a assuré le Premier ministre.