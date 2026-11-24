Sanofi acquiert Insmed pour 41 milliards de dollars, renforçant sa stratégie industrielle axée sur les maladies respiratoires rares. Cette opération vise à diversifier ses revenus avant l’expiration des brevets de Dupixent. Prévue pour le premier semestre 2027, elle inclut des traitements déjà commercialisés et un développement prometteur dans le portefeuille thérapeutique.

Le géant pharmaceutique français Sanofi annonce ce mardi 24 novembre l’acquisition de la société biopharmaceutique américaine Insmed pour 41 milliards de dollars, soit environ 37,6 milliards d’euros. Cette opération majeure, la plus importante réalisée par le groupe depuis le rapprochement avec Aventis en 2004, marque un tournant dans sa stratégie industrielle. Spécialisée dans les maladies respiratoires rares et l’immunologie, Insmed dispose de traitements déjà commercialisés ainsi que de plusieurs molécules en développement. Sanofi propose de verser 175 dollars par action, représentant une prime d’environ 17,5 % par rapport au dernier cours de clôture.

Cette acquisition intervient à un moment stratégique pour le laboratoire français. Sanofi cherche notamment à diversifier ses sources de revenus et à anticiper l’expiration des brevets protégeant le Dupixent au début des années 2030. Ce médicament, utilisé notamment dans le traitement de l’asthme et de la dermatite atopique, constitue l’un des principaux moteurs de croissance du groupe. En mettant la main sur Insmed, la directrice générale Belén Garijo souhaite renforcer le portefeuille thérapeutique du laboratoire et réduire sa dépendance à quelques produits particulièrement rentables.

Un pari financier colossal pour assurer la croissance du groupe

Sanofi bénéficiera notamment de deux traitements déjà commercialisés : le Brinsupri, destiné aux patients souffrant de bronchectasie non liée à la mucoviscidose, et l’Arikayce, utilisé contre certaines infections pulmonaires. L’acquisition comprend également un traitement expérimental contre plusieurs maladies respiratoires rares, actuellement en phase avancée de développement clinique. Le laboratoire français mise ainsi sur des produits susceptibles de générer rapidement des revenus, tout en renforçant ses capacités de recherche dans des domaines où les besoins médicaux restent importants.

L’opération sera financée par une combinaison de trésorerie disponible et d’endettement. Sanofi prévoit de finaliser l’acquisition au premier semestre 2027, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires et des actionnaires d’Insmed. Le groupe estime que cette transaction contribuera positivement à son bénéfice par action d’ici la fin de l’année 2028. Malgré ces perspectives, l’ampleur de l’investissement impose une véritable exigence de rentabilité. Sanofi devra désormais démontrer que cette acquisition peut durablement soutenir sa croissance et compenser la future perte d’exclusivité de ses médicaments les plus lucratifs.