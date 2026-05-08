OHB menace de poursuites contre la fusion satellitaire Airbus-Thales-Leonardo

Le groupe allemand OHB, spécialisé dans la fabrication de satellites, menace de saisir la justice européenne contre le projet de fusion Bromo. Cette opération, portée par Airbus, Thales et l’italien Leonardo, vise à créer un géant européen du secteur satellitaire. OHB estime que ce rapprochement constitue une menace pour la concurrence et attend la position de la Commission européenne avant d’engager d’éventuelles poursuites. L’entreprise allemande craint d’être exclue d’un marché stratégique où elle joue pourtant un rôle majeur, notamment dans les programmes de défense.

Berlin développe sa propre constellation militaire

Cette contestation intervient alors que Berlin mise justement sur OHB pour développer sa souveraineté spatiale militaire. L’Allemagne a annoncé le lancement d’un programme national comprenant 100 satellites militaires, en partenariat avec Rheinmetall, OHB et Airbus. Ce projet national se déploie en parallèle du programme européen Iris², suscitant l’inquiétude de plusieurs eurodéputés qui redoutent une fragmentation des capacités de défense continentales. Les risques de surcoûts liés à cette multiplication d’initiatives alimentent les réserves au Parlement européen.

Bruxelles face au dilemme de la consolidation

La mobilisation d’OHB contre Bromo souligne les tensions croissantes autour de la structuration de l’industrie spatiale européenne. Le fabricant allemand défend sa place face aux mastodontes français et italien, dans un secteur où les enjeux de souveraineté technologique et militaire se renforcent. La Commission européenne devra trancher entre l’émergence d’un champion continental intégré et le maintien d’une concurrence équilibrée entre acteurs nationaux. L’issue de ce bras de fer déterminera l’architecture de l’autonomie spatiale européenne pour les prochaines décennies.