En violation d'une ordonnance judiciaire... expulsion d'une médecin libanaise des états-unis

Des documents judiciaires ont révélé qu’une médecin de Rhode Island, professeure adjointe à la faculté de médecine de l’Université Brown, a été expulsée vers le Liban, malgré une ordonnance d’un juge interdisant l’expulsion immédiate des titulaires de visas américains du pays.



L’expulsion de la docteure Racha Alawieh (34 ans) doit faire l’objet d’une audience lundi devant un juge fédéral à Boston, qui a demandé dimanche des informations sur la question de savoir si l’Administration des douanes et de la protection des frontières des États-Unis avait sciemment violé son ordonnance.



Leo Sorokin, juge du tribunal de district des États-Unis, nommé par l’ancien président démocrate Barack Obama, a déclaré avoir reçu un calendrier des événements « détaillé et précis » d’un avocat représentant Alawieh, soulevant des « allégations graves » sur la violation potentielle de son ordre.



L’administration n’a pas précisé les raisons de l’expulsion de la médecin, mais son renvoi a eu lieu à un moment où l’administration du président républicain Donald Trump cherchait à imposer des restrictions strictes à l’entrée aux frontières et à intensifier les arrestations de migrants.



Hilton Beckham, porte-parole de l’Administration des douanes et de la protection des frontières, a déclaré dans un communiqué que les migrants ont la charge de prouver leur admissibilité à l’entrée, ajoutant que les responsables de l’administration « respectent des protocoles stricts pour identifier et prévenir les menaces ».



Selon une plainte déposée par Yara Shehab, cousine de Racha Alawieh, la médecin, citoyenne libanaise résidant à Providence, a été arrêtée jeudi à son arrivée à l’aéroport international Logan de Boston, alors qu’elle revenait du Liban après avoir rendu visite à des proches.



Alawieh détenait un visa d’entrée aux États-Unis depuis 2018, lorsqu’elle était venue pour la première fois afin de compléter une bourse de recherche de deux ans à l’Université d’État de l’Ohio, avant d’effectuer une autre bourse à l’Université de Washington, puis d’intégrer le programme de médecine interne de l’Université Yale-Waterbury, qu’elle a achevé en juin.



Selon la plainte, Alawieh a obtenu, alors qu’elle était au Liban, un visa H-1B auprès du consulat américain, lui permettant d’entrer aux États-Unis pour travailler à l’Université Brown. Ce type de visa est accordé aux professionnels étrangers exerçant des métiers spécialisés.



Cependant, elle a été détenue par l’Administration des douanes et de la protection des frontières à l’aéroport pour des raisons encore inconnues de sa famille, et la plainte allègue que ses droits ont été violés.



En réponse à la plainte, Sorokin a émis vendredi soir des ordonnances interdisant l’expulsion d’Alawieh du Massachusetts sans notifier le tribunal au moins 48 heures à l’avance et a exigé sa présence à l’audience prévue lundi.



Cependant, l’avocat de sa cousine a indiqué qu’après l’émission de cette ordonnance, Alawieh a été transportée par avion à Paris, où elle devait ensuite prendre un vol à destination du Liban prévu dimanche.



Dimanche, Sorokin a demandé au gouvernement de fournir une réponse légale et factuelle d’ici lundi matin avant l’audience prévue et de conserver tous les courriels, messages texte et autres documents liés à l’arrivée et à l’expulsion d’Alawieh.