VIDÉO – Williams, Wilmore et leurs coéquipiers quittent la capsule SpaceX après leur retour sur terre

Enfin libérés de l’espace, les astronautes de la NASA Butch Wilmore et Suni Williams sont revenus sur Terre mardi, après un voyage imprévu qui a débuté il y a plus de neuf mois avec un vol d’essai raté.

Leur capsule SpaceX a amerri dans le golfe du Mexique en début de soirée, quelques heures seulement après avoir quitté la Station spatiale internationale. L’amerrissage a eu lieu au large de Tallahassee, en Floride, mettant fin à leur odyssée prolongée.

Après leur retour dans le golfe — que Trump avait renommé « Golfe de l’Amérique » par décret en janvier — Wilmore et Williams devront attendre d’être récupérés par l’équipage de SpaceX et transportés à Houston avant de retrouver leurs proches. Les trois astronautes de la NASA seront examinés par des médecins afin de s’adapter à la gravité terrestre et devraient pouvoir rentrer chez eux après un jour ou deux, selon les responsables.

Tout a commencé avec un vol d’essai défaillant de Boeing au printemps dernier.

Les deux astronautes ne devaient initialement passer qu’une semaine dans l’espace après leur lancement à bord de la nouvelle capsule Starliner de Boeing, le 5 juin. Mais une série de problèmes est survenue en route vers la station spatiale, forçant la NASA à renvoyer Starliner vide et à transférer les pilotes d’essai vers SpaceX, repoussant leur retour à février. Ensuite, des problèmes techniques avec la capsule SpaceX ont causé un mois supplémentaire de retard.

L’arrivée de leur équipage de relève dimanche a enfin permis à Wilmore et Williams de repartir. La NASA a anticipé leur départ en raison des prévisions météorologiques incertaines pour le reste de la semaine. Ils ont quitté la station en compagnie de Nick Hague (NASA) et Alexander Gorbunov (Russie), qui étaient arrivés l’automne dernier dans leur propre capsule SpaceX avec deux sièges vides réservés au duo de Starliner.

Au total, Wilmore et Williams ont passé 286 jours dans l’espace, soit 278 de plus que prévu. Ils ont fait 4 576 fois le tour de la Terre et parcouru 121 millions de miles (195 millions de kilomètres) avant leur amerrissage.

Leur périple a captivé l’attention du monde entier, donnant une nouvelle signification à l’expression « bloqué au travail » et faisant de « Butch et Suni » des noms familiers. Si d’autres astronautes ont passé plus de temps dans l’espace, aucun n’a connu autant d’incertitude ni vu la durée de sa mission s’allonger autant.

Wilmore et Williams sont rapidement passés du statut d’invités à celui de membres à part entière de l’équipage de la station, réalisant des expériences, réparant du matériel et effectuant même des sorties dans l’espace. Avec un total de 62 heures réparties sur neuf sorties extravéhiculaires, Williams a établi un record : elle détient désormais le plus grand temps de sortie dans l’espace pour une astronaute femme.