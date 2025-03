SANTÉ – C’est avéré, la vitamine F permet de protéger la peau contre la sécheresse

De nombreuses personnes souffrent de sécheresse de la peau malgré des soins et une hydratation réguliers. Pour résoudre ce problème, les experts recommandent désormais l’utilisation de la vitamine F. Quelles sont ses caractéristiques et ses bienfaits ?

Elle est appelée vitamine F en référence au mot « Fat » (graisse). En réalité, ce n’est pas une vitamine au sens traditionnel du terme, mais plutôt deux types d’acides gras essentiels : l’acide alpha-linolénique, connu sous le nom de ALA, et l’acide linoléique, connu sous le nom de LA. Ce sont des acides oméga 3 et oméga 6 qui peuvent être obtenus à partir du poisson, des œufs, des noix, des graines de chia, des huiles végétales, du beurre végétal et de l’avocat.

L’importance de cette vitamine réside dans le fait que le corps ne produit pas ces acides gras essentiels, mais les obtient par certains aliments qui prennent soin de la santé du cerveau, du cœur et de la peau. Ces acides peuvent être utilisés dans les produits de soin de la peau, où ils sont combinés avec des ingrédients actifs, anti-inflammatoires, antioxydants ou anti-âge.

Quant aux bienfaits de cette vitamine, ils sont locaux, mais son efficacité est rapidement visible. Les experts en soins de la peau recommandent donc de consommer la vitamine F à travers les aliments et les produits de soin de la peau, car ces acides gras contribuent à hydrater la peau, notamment en hiver pour les peaux sèches.

Pour atténuer la sécheresse de la peau pendant l’hiver, il est conseillé d’utiliser un nettoyant pour la peau une fois par jour, de préférence le soir, en lavant la peau le matin uniquement avec de l’eau tiède ou froide. Il est également recommandé de choisir un nettoyant contenant du céramide ou de la glycérine, qui forme une couche protectrice contre la sécheresse de la peau et limite l’impact de l’environnement extérieur.