Le loup-garou de l’Inde entre dans le Guinness Book des records

Un jeune Indien de 18 ans a inscrit son nom dans le Guinness Book des records pour le plus grand nombre de poils sur un visage masculin. Lalit Patidar détient le record avec 201,72 poils par centimètre carré. Plus de 95 % de son visage est couvert de poils en raison d’une condition médicale rare appelée hypertrichose, souvent désignée sous le nom de « syndrome du loup-garou ». Selon le Livre Guinness des records, Patidar est l’un des quelque 50 cas documentés signalés dans le monde depuis le Moyen Âge.



En évoquant les défis auxquels il a été confronté, en particulier pendant ses années scolaires, Patidar a déclaré que les premiers jours n’avaient pas été faciles, ajoutant que ses camarades de classe avaient peur de son apparence. Il a ajouté qu’avec le temps, ils ont vu au-delà de ses poils sur le visage. Il a dit : « Quand ils ont commencé à me connaître, et quand ils ont commencé à parler avec moi, ils ont compris que je ne suis pas très différent d’eux. C’était juste différent à l’extérieur, mais à l’intérieur, je ne suis pas différent. »



Et pour ceux qui lui suggèrent d’enlever ses poils du visage, sa réponse est simple. Le Livre Guinness des records cite ses paroles : « Il n’y a pas grand-chose à dire à ce sujet. Je leur dis que j’aime mon apparence et que je ne veux pas la changer. »