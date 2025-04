En Charente, une septuagénaire retrouvée vivante deux jours après sa disparition

Une habitante de Roullet-Saint-Estèphe, âgée de 74 ans et atteinte de la maladie d’Alzheimer, a été retrouvée vivante ce mercredi 9 avril après deux jours d’intenses recherches. Son état de santé est stable malgré une hypothermie avancée. Une mobilisation exceptionnelle a permis de la localiser à temps.

Une disparition inquiétante signalée lundi soir

Tout commence lundi 7 avril, dans la soirée. La famille de la septuagénaire, constatant sa disparition, donne l’alerte. La gendarmerie locale de Coteaux-du-Blanzacais lance aussitôt les premières recherches. Un chien du PSIG d’Angoulême est mobilisé sans succès. Le lendemain, les moyens sont renforcés : hélicoptère de la section aérienne de Limoges, drones, maître-chien Saint-Hubert réputé pour son flair exceptionnel, ainsi que plusieurs dizaines de gendarmes. Les bois, hameaux et routes environnants sont minutieusement inspectés. Mais aucune trace de la disparue.

Une mobilisation massive et une issue heureuse

Mercredi matin, l’opération prend une ampleur inédite. Trente gendarmes sont rejoints par soixante militaires du 1er régiment d’infanterie de marine et du 515e régiment du Train. Les motards de la gendarmerie élargissent le périmètre de recherche, et les pompiers du SDIS 16, accompagnés de trois maîtres-chiens, poursuivent le pistage. Il aura fallu moins d’une heure après le début de cette opération d’envergure pour que la septuagénaire soit retrouvée, vivante, près de la ligne à grande vitesse (LGV). En hypothermie mais consciente, elle a été prise en charge rapidement. La gendarmerie a salué l’efficacité du dispositif et la solidarité des forces mobilisées dans cette course contre la montre.