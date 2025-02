Emmanuel Macron: «J’ai parlé à Trump et Zelensky. Nous souhaitons une paix solide et durable en Ukraine.»

Alors que les négociations sont ouvertes depuis quelques jours entre Donald Trump, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky pour obtenir la fin du conflit entre l’Ukraine et la Russie, Emmanuel Macron vient de déclarer sur X :

« Après avoir réuni plusieurs dirigeants européens, je viens de parler au Président Trump, puis au Président Zelensky.

Nous souhaitons une paix solide et durable en Ukraine. À cette fin la Russie doit cesser son agression et cela doit s’accompagner de garanties de sécurité fortes et crédibles pour les Ukrainiens. Sinon le risque serait de voir ce cessez-le-feu finir comme les accords de Minsk.

Nous allons y travailler avec tous les Européens, les Américains et les Ukrainiens. C’est la clé.

Nous sommes convaincus que les Européens devront investir mieux, davantage et ensemble pour leur sécurité et leur défense, pour aujourd’hui et pour demain.

Pour cela, les Européens souhaitent accélérer la mise en œuvre de leur propre agenda de souveraineté, de sécurité et de compétitivité. Les travaux se poursuivront sur la base des propositions de la Commission européenne, tant sur le soutien à l’Ukraine que sur le développement et l’investissement dans notre défense. Cet agenda, défini en 2022 au Sommet de Versailles, nous devons juste le faire. Des décisions, des actes, de la cohérence. Vite.

Je poursuivrai ces échanges dans les prochains jours. »