Emmanuel Macron inaugure le Salon de l’Agriculture sous tension et appelle au « calme »

Emmanuel Macron a donné ce samedi 22 février le coup d’envoi de la 61ᵉ édition du Salon de l’Agriculture à Paris, dans un climat toujours marqué par la colère du monde agricole. Après les tensions de l’an dernier, qui avaient donné lieu à des heurts entre manifestants et forces de l’ordre, le chef de l’État a tenté d’apaiser les esprits en appelant « au calme » et « au dialogue » avec les agriculteurs.

« En général, j’appelle au calme et au dialogue des uns avec les autres », a déclaré le président devant les journalistes, soulignant que « beaucoup d’agriculteurs sont en situation difficile » et qu’il fallait poursuivre les efforts pour répondre à leurs attentes. Il a également insisté sur la nécessité de soutenir la filière et de garantir que l’agriculture française ne soit pas une « variable d’ajustement du pouvoir d’achat » ni des accords commerciaux internationaux.

Dans la matinée, Emmanuel Macron a rencontré les syndicats agricoles, avant d’évoquer la récente adoption de la loi d’orientation agricole par le Parlement. Ce texte, présenté comme une avancée pour le secteur, vise notamment à renforcer la souveraineté alimentaire du pays et à alléger certaines normes pesant sur les exploitants. Toutefois, nombre d’agriculteurs restent méfiants et attendent des engagements plus concrets, notamment face à la menace de certains accords commerciaux, comme celui entre l’Union européenne et le Mercosur, que la France continue de contester.

Malgré ces annonces, le climat reste électrique. Plus de 600 000 visiteurs sont attendus durant les neuf jours du salon, qui s’ouvre au public ce samedi. L’édition 2024 avait été marquée par des scènes chaotiques lors de la visite du président, avec des manifestations virulentes et des violences. Reste à voir si l’édition 2025 permettra d’amorcer un dialogue plus constructif entre l’exécutif et un monde agricole toujours en crise.