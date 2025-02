Emmanuel Macron annonce un nouveau sommet pour l’Ukraine ce mercredi à Paris

Emmanuel Macron vient d’ annoncer un nouveau sommet sur le conflit ukrainien ce mercredi à Paris.

Ce sommet vise à renforcer les efforts pour parvenir à une paix durable dans le conflit ukrainien. Il fait suite à plusieurs réunions et conférences internationales visant à trouver une solution diplomatique au conflit. Les discussions portent sur des négociations antérieures entre la Russie et l’Ukraine, qui n’ont pas abouti à un accord de paix en raison de divergences fondamentales sur des questions clés telles que le statut de la Crimée et la neutralité militaire de l’Ukraine.

La France, avec ses partenaires européens, continue de soutenir l’Ukraine et de plaider pour une solution pacifique. Le sommet réunit des dirigeants européens pour discuter de la sécurité collective et des moyens de garantir un cessez-le-feu durable en Ukraine et un accord de paix à court terme.