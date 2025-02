Emmanuel et Brigitte Macron vendent leur villa du Touquet pour 3,7 millions d’euros

Emmanuel et Brigitte Macron ont vendu leur résidence familiale du Touquet, la villa Monéjan, pour un montant estimé à 3,7 millions d’euros. Cette demeure anglo-normande, située en plein centre-ville, appartenait à la famille de Brigitte Macron, qui en avait hérité de ses parents. La vente inclut également l’agence immobilière et le magasin de vêtements situés au rez-de-chaussée, dont les propriétaires versaient un loyer au couple présidentiel.

La décision de vendre serait motivée par un manque d’intimité et des contraintes de sécurité. La villa, très exposée et régulièrement surveillée par des gendarmes, souffrait d’un vis-à-vis important et de plusieurs accès rendant sa protection difficile. Le couple Macron souhaite désormais s’installer dans un endroit plus discret et plus calme au sein de la station balnéaire.

Selon plusieurs sources locales, une nouvelle résidence serait déjà en vue, potentiellement avec une vue sur la mer, dans un quartier plus retiré, comme l’Allée des Mésanges ou l’Allée des Fauvettes. Toutefois, les biens de prestige y sont rares et affichent des prix très élevés, dépassant les 14 000 euros le m² en front de mer.

La vente de la villa Monéjan, souvent filmée et photographiée lors des visites du couple présidentiel, marque un tournant dans leur attachement au Touquet. Mais Brigitte Macron reste très attachée à la ville, ce qui rend improbable un départ définitif vers une autre destination balnéaire comme Deauville.