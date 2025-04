Emirates franchit les 3 millions de passagers sur la ligne Nice-Dubaï 

C’est une étape symbolique que vient de franchir Emirates sur sa liaison Nice-Dubaï : plus de 3 millions de passagers transportés depuis l’ouverture de la ligne en 1994. Pour l’occasion, la compagnie a célébré la trois-millionième passagère à l’aéroport de Nice Côte d’Azur, en lui offrant deux billets aller-retour en classe économique ainsi qu’une inscription au programme de fidélité Emirates Skywards, déjà adopté par plus de 700 000 Français.

L’A380 au quotidien sur la Côte d’Azur

La liaison Nice-Dubaï est aujourd’hui assurée toute l’année en Airbus A380, le fleuron d’Emirates, configuré en trois classes : 14 suites en Première, 76 sièges-lits en classe Affaires et 427 sièges en Économique. Grâce à son hub de Dubaï, la compagnie propose des correspondances vers 140 destinations, dont des incontournables comme l’île Maurice, Bali, Sydney ou encore les Maldives. Outre le tourisme, cette ligne joue un rôle clé dans les échanges commerciaux. Emirates SkyCargo a ainsi expédié plus de 26 000 tonnes de fret en six ans depuis Nice, comprenant parfums, arômes et pièces automobiles.

Une présence stratégique en France

En France, Emirates opère 35 vols hebdomadaires, dont trois quotidiens en A380 depuis Paris, un depuis Nice, et un vol quotidien en Boeing 777 au départ de Lyon. « Nice et sa région constituent une porte d’entrée essentielle pour nous en France. Depuis 1994, nous avons joué un rôle majeur dans le développement du tourisme et du commerce local », a souligné Cédric Renard, directeur général d’Emirates en France. La compagnie reste la seule à exploiter un A380 dans le sud de la France, une présence qui, manifestement, continue de porter ses fruits.