Eminem grand-père: la fille du rappeur dévoile la photo du bébé sur Instagram

Le 14 mars dernier, Hailie Jade Scott, fille unique du rappeur américain Eminem, a accueilli son premier enfant, un petit garçon nommé Elliot Marshall, fruit de son union avec Evan McClintock. Et c’est via une publication Instagram que la jeune femme de 29 ans a annoncé la nouvelle à ses abonnés, trois semaines après l’accouchement. « Trois semaines sur Terre, mon petit », a-t-elle écrit en légende d’une photo en noir et blanc de son nouveau-né, emmailloté dans une couverture.

Plus qu’un simple prénom, le choix de Marshall comme second prénom rend un hommage appuyé au père de Hailie, dont le nom complet est Marshall Bruce Mathers III. Eminem, âgé de 52 ans, entretient une relation très étroite avec sa fille, qu’il a souvent évoquée dans ses chansons au fil de sa carrière, notamment dans les morceaux Mockingbird, Hailie’s Song ou encore When I’m Gone.

Une grossesse très suivie sur les réseaux

Hailie Jade avait annoncé sa grossesse en octobre 2024 via une série de clichés publiés sur Instagram, dévoilant son baby bump. Depuis, elle partageait régulièrement des nouvelles de sa maternité avec ses 3,2 millions d’abonnés, cultivant un lien étroit avec sa communauté.

Dans l’épisode final de la saison 3 de son podcast Just a Little Shady, publié sur YouTube en février, elle évoquait avec émotion et un brin d’anxiété l’imminence de l’arrivée de son bébé :

« Je dois rencontrer cet être humain que j’ai créé. À quoi va-t-il ressembler ? Quelle sera sa personnalité ? C’est étrange, mais super excitant. »

Une vie discrète mais influente

Née le 25 décembre 1995, Hailie Jade Scott est la fille d’Eminem et de Kimberly Anne Scott. Le couple a connu une relation tumultueuse, avec un premier mariage en 1999, suivi d’un divorce en 2001, puis une brève réconciliation en 2006. Malgré les hauts et les bas, Eminem a toujours affiché une volonté farouche de protéger sa fille des projecteurs. Hailie a toutefois choisi de tracer sa propre voie, loin de l’industrie musicale, en devenant influenceuse lifestyle et animatrice de podcast. Elle partage sa vie avec Evan McClintock depuis 2016. Le couple s’est fiancé en février 2023, une étape marquée par une série de photos romantiques prises dans un décor enneigé. La naissance d’Elliot marque une nouvelle page pour ce duo discret et uni.

Eminem, un grand-père ému

Si Eminem reste discret sur sa vie privée, il avait récemment rendu un hommage à sa fille à travers un clip intitulé Temporary, dévoilé à l’occasion de l’annonce de la grossesse. La vidéo rassemblait des images d’archives familiales rares, incluant une échographie, des moments tendres entre père et fille, et même une scène émotive de leur première danse lors du mariage de Hailie.