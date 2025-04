Elton John dévoile « Who Believes in Angels? », un album qu’il juge « révolutionnaire »

Près de deux ans après sa tournée d’adieu, Elton John revient avec un 33e album studio qu’il considère comme le plus novateur de sa carrière depuis les années 1970. Intitulé Who Believes in Angels?, ce nouveau projet marque un tournant créatif pour la star britannique, libérée du poids des tournées.

Une collaboration transatlantique et un nouveau souffle créatif

Sorti ce vendredi 4 avril, Who Believes in Angels? est le fruit d’une collaboration entre Elton John et la chanteuse américaine Brandi Carlile, enregistrée en seulement vingt jours au légendaire studio Sunset Sound de Los Angeles, en octobre 2023. Entouré de musiciens comme Chad Smith (batteur des Red Hot Chili Peppers) et Josh Klinghoffer (ancien guitariste du même groupe), le chanteur de 78 ans a voulu rompre avec ses habitudes : « J’avais besoin de nouveaux musiciens, d’un nouveau producteur, de me lancer un défi », a-t-il confié à Smooth Radio. Le parolier Bernie Taupin, fidèle compagnon de route, signe les textes, tandis qu’Andrew Watt assure la production.

La chanson Never Too Late, inspirée du documentaire réalisé par son mari David Furnish sur sa dernière tournée, incarne parfaitement l’esprit introspectif et lumineux de l’album. Pour Elton John, cet opus marque « un nouveau départ », avec une approche musicale moins formatée, où les voix dominent et les genres s’effacent. « C’est probablement l’album le plus innovant que j’ai fait depuis les années 1970 », a-t-il affirmé.

L’après-tournée, entre paternité et projets studios

S’il a officiellement quitté la scène en juillet 2023, Elton John ne compte pas ralentir sa production artistique. « Je n’ai plus le poids des tournées. Je peux me concentrer sur d’autres choses, et je ferai plus d’enregistrements », a-t-il promis. En parallèle de sa carrière musicale, la star continue de se consacrer pleinement à ses enfants, Zachary et Elijah, nés de son union avec David Furnish. « Être parent est le plus grand des défis », a-t-il récemment confié, selon AFP.

Déjà présenté en avant-première le 26 mars dernier au London Palladium, Who Believes in Angels? a été salué comme une œuvre sensible et lumineuse. Avec plus de 300 millions d’albums vendus à travers le monde, Elton John prouve une fois encore qu’il n’a rien perdu de sa capacité à se réinventer.