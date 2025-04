Ed Sheeran dévoile “Azizam”, un single solaire aux accents persans

Loin de se reposer sur ses lauriers malgré des ventes plus discrètes ces dernières années, Ed Sheeran revient en force avec Azizam, un titre inédit aux sonorités inattendues, disponible depuis le 4 avril sur toutes les plateformes. Ce morceau marque le début d’un nouveau chapitre musical pour la star britannique, entre pop affirmée et influences persanes.

Un virage artistique inspiré et vibrant

Produit par Ilya Salmanzadeh, compositeur suédois d’origine iranienne, Azizam se distingue par une richesse musicale inédite dans la discographie de Sheeran. Le chanteur y mêle instruments traditionnels du Moyen-Orient, rythmes syncopés et refrains entêtants. Un hommage culturel assumé qui, selon ses propos relayés sur Instagram, lui a rappelé les similitudes avec la musique folklorique irlandaise de son enfance : “la preuve que la musique est un langage universel”.

Sheeran a poussé l’immersion jusqu’à tourner le clip officiel du morceau en Iran, au cœur d’un mariage traditionnel. On l’y voit apprendre le Beshkan — un claquement de doigts typiquement perse — et déguster le Tahdig, plat emblématique de la cuisine iranienne. Une manière sincère de célébrer la culture qui l’a inspiré pour ce nouveau titre, dont le nom signifie “Mon amour” en farsi. Dédiée à son épouse Cherry Seaborn, la chanson connaîtra d’ailleurs prochainement une version intégralement chantée en persan.

Un retour pop qui prépare le terrain pour l’album “Play”

Avec Azizam, Ed Sheeran amorce la sortie de son huitième album studio, Play, attendu à l’automne 2025. Ce disque marquerait un retour plus marqué à la pop, après les expérimentations plus introspectives des albums – et Autumn Variations, moins bien accueillis que ses précédents opus. Parmi les titres annoncés, les fans peuvent déjà découvrir les noms de Old Phone et Sapphire, révélés en exclusivité sur son compte Instagram privé.

En parallèle de cette sortie, l’artiste continue sa tournée mondiale, ponctuée de concerts surprises, comme celui donné à la Nouvelle-Orléans pour présenter Azizam en avant-première. Toujours proche de son public, Ed Sheeran semble renouer avec l’énergie positive qui a fait de lui l’un des artistes les plus populaires de la dernière décennie. Et avec ce nouveau single lumineux, il pourrait bien signer l’un des tubes de l’été.