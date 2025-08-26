Korean Air signe un méga-contrat de 50 milliards de dollars avec Boeing pour plus de 100 avions

La compagnie aérienne Korean Air a annoncé lundi un accord colossal d’une valeur de 50 milliards de dollars pour l’achat de plus de 100 avions de nouvelle génération auprès de Boeing, ainsi que de moteurs de rechange et un contrat d’entretien de longue durée.

L’accord, conclu à Washington en marge de la rencontre entre le président sud-coréen Lee Jae Myung et son homologue américain Donald Trump, comprend 103 appareils Boeing pour un montant de 36,2 milliards de dollars, 19 moteurs de rechange achetés auprès de GE Aerospace et CFM International pour 690 millions de dollars, et un contrat de maintenance de moteurs de 20 ans avec GE Aerospace évalué à 13 milliards de dollars.

Dans un communiqué, Korean Air a présenté ce projet comme « un choix stratégique visant à renforcer son partenariat avec l’industrie aéronautique américaine ». L’investissement, ajoute la compagnie, doit permettre d’améliorer ses capacités opérationnelles, sa compétitivité mondiale et de consolider les liens économiques entre Séoul et Washington.

La commande inclut 20 Boeing 777-9, 25 Boeing 787-10, 50 Boeing 737-10 et huit Boeing 777-8F cargo. Les livraisons se feront progressivement jusqu’à la fin de l’année 2030, selon la compagnie.

La cérémonie de signature a réuni Walter Cho, président-directeur général de Korean Air et du conglomérat Hanjin, Stephanie Pope, PDG de Boeing Commercial Airplanes, ainsi que Russell Stokes, président de GE Aerospace Commercial Engines & Services.

Ce contrat, l’un des plus importants jamais passés par Korean Air, illustre l’ambition de la compagnie de moderniser sa flotte et de consolider sa place parmi les acteurs majeurs du transport aérien international, tout en resserrant les liens économiques et industriels entre la Corée du Sud et les États-Unis.