Brésil : Petrobras annonce une nouvelle découverte de pétrole au large de l’Amazonie

Petrobras annonce une nouvelle découverte de pétrole au large de l’Amapá, renforçant ses ambitions d'exploration dans une zone controversée. Malgré l'intérêt économique, les organisations environnementales soulignent les risques pour la biodiversité marine. Cette annonce coïncide avec les élections présidentielles, mettant en évidence les tensions entre exploitation pétrolière et engagements climatiques.

Petrobras poursuit son exploration pétrolière dans une région au cœur des controverses environnementales. La compagnie publique brésilienne a annoncé vendredi 2 octobre une nouvelle découverte au large de l’État d’Amapá, à quelque 180 kilomètres des côtes. Cette annonce intervient après la détection d’indices de pétrole en août, dont les analyses ont depuis confirmé la bonne qualité, selon l’entreprise. Elle ne précise toutefois ni le volume des ressources découvertes ni les perspectives de leur exploitation commerciale.

Ces découvertes concernent la Marge équatoriale, une vaste zone maritime du nord du Brésil qui suscite l’intérêt des producteurs, notamment après les importantes découvertes réalisées au Guyana voisin. Petrobras avait commencé son forage en eaux profondes en octobre 2025, au terme de cinq années de démarches pour obtenir une autorisation environnementale. Les résultats annoncés renforcent les ambitions du groupe dans cette nouvelle zone d’exploration, sans suffire à établir la rentabilité d’une future production.

Une ambition pétrolière qui interroge les engagements climatiques de Lula

Le projet reste vivement contesté par les organisations de défense de l’environnement. Elles alertent sur les risques que l’exploration puis une éventuelle exploitation feraient peser sur la biodiversité marine au large de l’Amazonie. L’éloignement des côtes ne supprime pas ces préoccupations : la protection des écosystèmes et les capacités d’intervention en cas d’accident constituent des enjeux majeurs pour une activité menée en eaux profondes.

L’annonce intervient également à deux jours de l’élection présidentielle, lors de laquelle Luiz Inácio Lula da Silva brigue un nouveau mandat. Le président soutient l’exploration, estimant que le Brésil ne peut pas encore renoncer aux revenus du pétrole, tout en défendant une sortie progressive des énergies fossiles. Lors de la COP30 organisée à Belém en novembre 2025, il avait appelé à élaborer une feuille de route en ce sens. Les découvertes de Petrobras mettent ainsi en lumière la tension entre les perspectives économiques de nouveaux gisements et les engagements climatiques portés par Brasília.