La Tribune : un plan social massif menace la rédaction numérique

Un plan social en préparation au sein du média économique La Tribune suscite une vive inquiétude parmi les journalistes. Près de la moitié des effectifs de la rédaction web pourraient être supprimés, soit une vingtaine de postes sur une cinquantaine.

Les pigistes réguliers en région seraient les premiers concernés, aux côtés de plusieurs salariés en CDI et de postes techniques. Cette annonce intervient alors que la direction évoquait encore récemment la possibilité d’un repositionnement sans pertes d’emplois, provoquant un sentiment de rupture de confiance chez les équipes.

Un projet de réorganisation contesté

Ce plan s’inscrit dans un projet plus large de rapprochement avec BFM Business, autre média du groupe CMA. L’objectif serait de créer un pôle économique unifié, avec une organisation repensée autour de thématiques sectorielles.

Les salariés redoutent une transformation du média, historiquement généraliste, vers un modèle plus spécialisé et orienté vers les professionnels. Ils expriment également des inquiétudes sur leurs conditions de travail, leurs contrats et la préservation de leur ligne éditoriale.

La direction assure que des discussions sont en cours avec les représentants du personnel et affirme vouloir proposer des solutions aux journalistes concernés. À ce stade, aucune décision définitive n’a été actée.