Michel Rolland, figure mondiale de l’œnologie, est décédé à 78 ans

L’œnologue français Michel Rolland, référence internationale dans le monde du vin, est décédé à l’âge de 78 ans des suites d’une crise cardiaque. Sa disparition marque la fin d’une carrière exceptionnelle, qui aura profondément influencé la viticulture moderne bien au-delà des frontières françaises.

Originaire du Libournais et issu d’une famille de viticulteurs, il s’était formé à Bordeaux avant de devenir, dès les années 1970, l’un des consultants les plus recherchés du Bordelais. Il avait ensuite étendu son activité à l’international, intervenant auprès de domaines en Europe, en Amérique et en Amérique du Sud, devenant une figure emblématique du « flying winemaker ».

Une influence majeure et controversée

Proche du critique américain Robert Parker, Michel Rolland a largement contribué à la renommée mondiale des vins de Bordeaux. Son approche technique et son goût pour des vins puissants et structurés ont façonné de nombreux crus, tout en suscitant des débats sur une possible uniformisation des styles.

Sa notoriété avait également dépassé le cercle des professionnels, notamment après son apparition dans le documentaire Mondovino, qui interrogeait la mondialisation du goût. Personnalité forte et parfois clivante, Michel Rolland laisse derrière lui une empreinte durable dans l’univers du vin.