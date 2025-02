Drag Race: France Télévisions annonce une nouvelle saison avec un nouveau jury qui va vous surprendre…

France Télévisions vient d’annoncer une nouvelle saison de Drag Race France All Stars. Voici le communiqué :

Les reines les plus iconiques de Drag Race France reviennent s’affronter pour une saison All Stars évènement. Elles performeront sous le regard exigeant et pétillant de deux nouveaux juges d’exception.

Pour cette édition spéciale, Nicky Doll, icône incontestable de la scène drag française et internationale, reprendra son rôle de maîtresse de cérémonie pour la quatrième fois consécutive, toujours aussi brillante, charismatique et… LE-GEN-DAIRE !

Pour trouver la Super Reine du drag français, elle sera accompagnée de sa complice de toujours, Daphné Burki. Animatrice de France Télévisions et comédienne, elle est aussi LA reine du stylisme, notamment pour les Cérémonies des Jeux Olympiques Paris 2024 dont elle était la Directrice stylisme et costumes.

Et qui dit saison All Stars, dit jury d’exception !

Cette année, la famille s’agrandit : deux nouveaux juges aux multiples talents rejoignent Nicky Doll pour une saison pleine de glamour et d’humour !

L’icône de la pop française Shy’m, également comédienne et danseuse, qui collectionne les tubes et les looks pleins d’audace.

Et l’incontournable journaliste et réalisateur Loïc Prigent, qui raconte la mode et le monde avec un humour irrésistible.

La saison All Stars de Drag Race France s’annonce plus flamboyante que jamais ! À vos marques, prêts, brillez !

« Préparez-vous pour la plus folle saison de Drag Race France EVER ! Notre casting All Stars absolument légendaire, les nouveaux juges et moi avons hâte de vous faire vibrer ! » – Nicky Doll.

« Une saison exceptionnelle, nouveautés et surprises exceptionnelles, notamment avec ce nouveau jury ! Nous sommes impatients de vous faire découvrir cette saison All Stars de Drag Race France qui va encore faire parler ! » – Alexandra Redde-Amiel, Directrice des Divertissements et des Jeux de France Télévisions.