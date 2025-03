« Downton Abbey » revient une dernière fois au cinéma : le troisième film sortira en septembre 2025

La saga culte de Julian Fellowes s’apprête à tirer sa révérence. Trois ans après Une nouvelle ère, les fans de Downton Abbey auront droit à un ultime chapitre, attendu en salles le 12 septembre 2025. Intitulé Downton Abbey : The Grand Finale, ce troisième long-métrage réunira une dernière fois les personnages emblématiques de la série britannique, dont Hugh Bonneville, Michelle Dockery ou encore Laura Carmichael. L’annonce s’est accompagnée d’une affiche élégante et mélancolique : on y voit Lady Mary (Michelle Dockery), de dos, traversant un couloir du domaine familial, une robe rouge flamboyante sur les épaules. Une image symbolique pour ce grand adieu, d’autant plus émouvant qu’il sera aussi l’occasion de rendre hommage à Maggie Smith, décédée en 2024.

Une ultime réunion orchestrée par les fidèles de la série

Le film, toujours scénarisé par Julian Fellowes et réalisé par Simon Curtis (déjà aux commandes du second opus), reste très mystérieux sur son intrigue. Le producteur Gareth Neame promet toutefois un épisode « poignant et festif », fidèle à l’esprit de la série. De nombreux personnages seront de retour, parmi lesquels Robert Crawley (Hugh Bonneville), Lady Edith (Laura Carmichael), Lady Rosamund (Samantha Bond) ou encore le majordome M. Carson (Jim Carter). Deux figures plus inattendues feront également leur retour : Paul Giamatti, dans le rôle d’Harold Levinson, et Dominic West, vu dans Une nouvelle ère en acteur hollywoodien charmeur.

Un hommage à Maggie Smith et la fin d’un cycle

La disparition de Maggie Smith, inoubliable comtesse douairière Violet Crawley, a profondément marqué l’équipe. Le film lui consacrera une place particulière, comme l’a confirmé Gareth Neame, expliquant que son décès avait donné une intensité nouvelle au scénario. Lancée en 2010, la série Downton Abbey s’est imposée comme un phénomène mondial, remportant des Golden Globes, des Emmy Awards et fédérant un large public. Son premier passage sur grand écran en 2019 avait été un succès (près de 200 millions de dollars au box-office), avant un second film plus discret en 2022. Avec ce « Grand Finale », c’est tout un univers qui s’apprête à tirer sa révérence, entre nostalgie et élégance britannique.