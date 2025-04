D’où vient la tradition du 1er avril ? Retour sur l’histoire du poisson d’avril

Chaque année, le 1er avril marque une journée de plaisanteries, de canulars et de petits mensonges joyeux. Une tradition bien ancrée en France, et dans de nombreux pays, où les “poissons d’avril” font sourire petits et grands. Mais derrière ces farces anodines se cache une histoire ancienne, issue d’un bouleversement de notre calendrier.

Une affaire de calendrier royal

Pour comprendre les origines du 1er avril, il faut remonter au XVIe siècle, à l’époque de Charles IX. Jusqu’à cette époque, dans de nombreuses régions françaises, l’année civile débutait non pas le 1er janvier, mais autour du 25 mars, période marquée par l’Annonciation dans le calendrier chrétien. Les festivités s’étiraient parfois jusqu’au 1er avril, et il était courant de s’offrir des cadeaux pour célébrer la nouvelle année.

Mais en 1564, le roi Charles IX promulgue l’édit de Roussillon : désormais, l’année commencera officiellement le 1er janvier, comme dans d’autres parties de l’Europe. Ce changement, destiné à unifier les usages, ne fut pas immédiatement accepté par toute la population. Par habitude ou par opposition, certains continuèrent à fêter le début de l’année à la fin mars. On raconte que ceux qui persistaient à s’échanger des présents à cette date furent peu à peu tournés en dérision. On leur offrait alors de faux cadeaux, des présents absurdes ou des farces. L’usage aurait perduré, et l’habitude de faire des blagues le 1er avril serait née de cette moquerie.

Le mystère du poisson

Reste à savoir pourquoi ces plaisanteries sont appelées des “poissons d’avril”. Là encore, plusieurs hypothèses cohabitent, mais aucune certitude absolue. La plus populaire renvoie à la pêche : le mois d’avril marque la période de reproduction de nombreux poissons, pendant laquelle la pêche est traditionnellement fermée. Offrir un faux poisson ou en parler à cette période, ce serait donc évoquer une pêche impossible, une tentative vaine — tout comme les blagues sont des leurres.

D’autres explications ont été proposées au fil du temps. Certains ont vu dans le poisson d’avril une référence chrétienne, le poisson étant un symbole des premiers chrétiens, et le 1er avril tombant parfois proche de Pâques. D’autres évoquent un épisode historique : un prince de Lorraine se serait échappé d’un château en traversant une rivière à la nage un 1er avril, inspirant la tradition.

On note aussi l’émergence du mot « poisson » comme figure du “piège”, du “leurre” : on attrape les gens comme on attrape un poisson. On les « pêche » avec une blague, et ils tombent dans le panneau.