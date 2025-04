Donald Trump prend des mesures pour étendre le contrôle militaire sur les terres proches de la frontière mexicaine

Le président américain Donald Trump a donné l’ordre d’étendre le contrôle militaire sur les terres fédérales proches de la frontière américaine avec le Mexique, dans une tentative de renforcer ses efforts pour prendre des mesures sévères contre l’immigration illégale.

Dans une note publiée hier soir (vendredi), Trump a ordonné à plusieurs ministres du gouvernement d’accorder au ministère de la Défense une juridiction sur les terres fédérales le long de la frontière, selon l’agence de presse Bloomberg.

La directive précise que cette décision ouvre la voie à « permettre que les activités militaires visées dans la note se produisent dans une installation militaire » le long de la frontière.

Trump a autorisé l’armée à accomplir des missions « incluant l’établissement de barrières frontalières et l’installation d’équipements de détection et de surveillance », et à classer certaines zones comme des « zones de défense nationale ».

Les efforts de Trump pour expulser les migrants illégaux se sont intensifiés depuis son retour à la Maison Blanche il y a environ trois mois, alors qu’il cherche à tenir ses promesses de campagne en prenant des mesures sévères contre l’immigration illégale et en sécurisant la frontière sud-ouest du pays.