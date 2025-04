Donald Trump examine sérieusement la proposition de l’Iran pour des négociations nucléaires indirectes

Le site Axios a rapporté aujourd’hui, mercredi, en citant des sources, que la Maison Blanche examine sérieusement la proposition de l’Iran pour des négociations nucléaires indirectes, alors que Washington augmente considérablement le nombre de ses forces militaires au Moyen-Orient en prévision d’éventuelles frappes militaires sous l’égide du président Donald Trump.

Cela survient alors que les tensions autour du dossier nucléaire iranien s’intensifient dans la région, avec des indications que Israël se prépare à une attaque contre l’Iran, et que Washington reste déterminé à empêcher Téhéran de se doter de l’arme nucléaire. En revanche, la Russie a averti des conséquences graves de toute attaque contre les installations nucléaires iraniennes, tandis que la Chine a appelé à la reprise des négociations pour résoudre la crise.

L’Iran a demandé à l’Agence internationale de l’énergie atomique de prendre une position claire face aux menaces de frappes contre ses installations nucléaires, après avoir informé le Conseil de sécurité qu’elle « répondrerait rapidement et fermement à toute action agressive des États-Unis ou d’Israël ». La porte-parole du Département d’État américain, Tammy Bruce, a déclaré que « ce qui est attendu de l’Iran est clair : arrêter l’escalade de son programme nucléaire, mettre fin à son programme de missiles balistiques, et renoncer à ses réseaux régionaux et à ses activités agressives ».

De son côté, la chaîne israélienne « 14 » a rapporté que les menaces du président américain Donald Trump et les exercices militaires israéliens « indiquent une attaque imminente contre l’Iran ». Elle a ajouté que « l’attaque pourrait être américaine, israélienne ou conjointe, étant le choix préféré d’Israël ».