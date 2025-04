Donald Trump demande au Congrès de rendre l’heure d’été permanente

L’ancien président américain Donald Trump a demandé au Congrès, ce vendredi, de rendre l’heure d’été permanente et de mettre fin au changement d’heure deux fois par an.

Cette déclaration intervient au lendemain de la première audition tenue par les législateurs depuis plus de trois ans sur le débat persistant : faut-il adopter l’heure d’été en permanence ou conserver l’heure standard tout au long de l’année.

Trump a déclaré : « La Chambre des représentants et le Sénat doivent travailler dur pour que nous ayons plus de lumière en fin de journée ».

En mars 2022, le Sénat avait voté à l’unanimité en faveur de la permanence de l’heure d’été, mais cette initiative est restée bloquée à la Chambre des représentants, qui n’a jamais abordé la question.

Le mois dernier, Trump avait déclaré qu’il n’y avait pas de consensus et qu’il était peu probable qu’une décision soit prise.

Le sénateur Ted Cruz, président de la commission du commerce au Sénat, a expliqué : « Il y a des questions réelles, extrêmement complexes, et des arguments valables des deux côtés… Il y a un large consensus pour stabiliser l’heure, mais la question est : laquelle choisir ? ».

Certains suggèrent que le Congrès pourrait permettre aux États de choisir leur fuseau horaire permanent, mais d’autres craignent que cela ne crée une grande confusion.

Les partisans de l’abolition du changement d’heure affirment que le passage à l’heure d’été et d’hiver perturbe le sommeil, provoque des problèmes de santé, et augmente les accidents de la route.

L’heure d’été avait été appliquée toute l’année durant la Seconde Guerre mondiale, puis de nouveau en 1973 pour économiser de l’énergie durant l’embargo pétrolier. Cependant, cette mesure était impopulaire et a été abandonnée un an plus tard.