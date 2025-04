Donald Trump appelle à la «résistance» alors que les droits de douane entrent en vigueur

Quelques heures après l’entrée en vigueur des droits de douane américains, le président américain Donald Trump a appelé hier à la «résistance». Il a écrit sur sa plateforme « Truth Social » que «la Chine a été bien plus durement touchée que les États-Unis». Il a ajouté : «C’est une révolution économique et nous allons gagner. Tenez bon, cela ne sera pas facile, mais le résultat final sera historique».

De son côté, le ministère chinois des Affaires étrangères a exhorté les États-Unis à «cesser d’utiliser les droits de douane comme une arme pour réprimer l’économie et le commerce de la Chine».

Par ailleurs, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes européennes et dans des dizaines d’États américains contre les politiques de Trump. Aux États-Unis, les manifestants ont mis l’accent sur la protection des soins de santé, le respect du système judiciaire et la dénonciation d’Elon Musk. À Paris, Berlin et Londres, les protestataires ont appelé à «mettre fin au chaos», à «laisser le Groenland tranquille» et à soutenir l’Ukraine.